離總統大選投票日只剩兩個半月，民調顯示特朗普與拜登差距縮小

距離11月3日美國總統大選投票日只剩下兩個半月時間，最新民調顯示：競選連任的特朗普民調支持率仍落後於民主黨總統提名人拜登，但差距已經縮小。專家指，有4年前希拉里的前車之鑒，特朗普開始後來居上，對拜登而言是一個不容忽視的危險信號。

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被認為是支持民主黨的有線電視新聞網（CNN）公布的最新民調顯示：拜登僅以50%對46%領先特朗普4個百分點。6月份進行的同一民調顯示，兩人之間的差距是14個百分點。民調的誤差率為正負4個百分點，這個4%的差距基本上沒有意義。

CNN的調查還發現，在15個搖擺州中兩人的支持率打成平手：拜登獲得49%登記選民支持，特朗普的這一比例為48%。

由《華爾街日報》與NBC電視聯合進行的最新民調顯示：拜登在非洲裔選民中以88%比8%的支持率領先特朗普80個百分點，在西語裔65歲或以上選民中擁有的優勢為26個百分點。而特朗普在福音派白人選民中的領先優勢有51個百分點，在沒有大學學歷的白人選民中的領先幅度有24個百分點。

民調還顯示，特朗普在經濟問題上領先拜登10個百分點，在打擊罪案問題上領先4個百分點，而拜登則在其他方面領先。不過，民調同時顯示，拜登未能激發廣泛熱情，有58%的民主黨支持者稱他們支持拜登只是因為反對特朗普。與此相反，表示投票特朗普的選民對特朗普較為熱情，約四分之三表示他們更喜歡特朗普。共和黨民調員霍維特指出，在這點上，拜登現在的情況與特朗普在2016年時的類似：很多人投票是因為反對他們不喜歡的參選人，而非支持他們。民主黨民調員哈爾特也指出，這個民意調查對民主黨人及拜登團隊發出警告，指出仍需要去做許多工作。