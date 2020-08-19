马里政变局势扑朔迷离 总统称别无选择或被辞职了

西非国家马里的总统Ibrahim Boubacar Keita周二在被政变士兵扣押数小时后宣布辞职并解散议会，使这个已经面临激进宗教暴乱和大规模示威活动的国家陷入更深的危机当中。据本台稍早报道，马里的卡提军营2012年的叛乱导致军事政变，当时总统托赫（Amadou Toumani Toure）被推翻，加速马里北部落入圣战组织手中。武装持续在马里北部和中部活动。 马里总统凯塔被控贪污以及国内治安日益恶化，自6月一直面临大规模示威，示威民众要求他下台。

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据路透社说，西非国家马里发生政变，总统被军方扣押后宣布辞职。戴着医用口罩、看上去十分疲倦的Keita发表了简短的电视讲话，此前他和总理Boubou Cisse以及其他高级官员遭到军方逮捕。据凯塔说，“如果今天，我们的武装部队中某些人通过干预，要求结束这一切，我还有什么选择吗？”他在首都巴马科以外的Kati军事基地说。他在当日早些时候被扣押在那里。

这次政变由谁领导，谁将在Keita辞职后填补权力真空，叛军的诉求是什么，这些暂时还不清楚。

稍早有人在社交网站公布了据称是在Kati屯驻地拍摄的画面，显示 Keita和Cisse被全副武装的士兵所包围。不过路透社说未能证实画面新闻真实性。