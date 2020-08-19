哈里里遇刺案宣判 案情仍有许多朦胧

在荷兰海牙的黎巴嫩特别法庭2020年8月18日周二就黎巴嫩前总理哈里里于2005年2月14日遇刺身亡的案件宣判，确定两人有罪，其中一人已死亡，其它三名嫌犯无罪释放。法庭表示没有叙利亚或真主党负有直接责任的证据。

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据本台RFI法广记者Paul.K发自贝鲁特报道，在海牙出席了这一宣判的Saad HARIRI表示接受判决，要求正义得到伸张。他是遇刺身亡的黎巴嫩前总理哈里里（Rafic HARIRI）的儿子。如今，他继承父志。作为黎巴嫩逊尼派穆斯林社会的领袖，他强调凶手来自真主党。他还表示，在黎巴嫩，执行政治暗杀后可以逍遥法外的时代已不再。

而本台RFI法广记者Stéphanie.M发自海牙报道指出，这一政治暗杀至今仍有许多不明朗之处。谁是自杀攻击者？有多少人参与这一阴谋？是谁把2000吨炸药装上车子的？谁在幕后指使？黎巴嫩特别法庭只给整个案件增添了几个拼图。不过，一名律师认为，这一判决还是给出了部分司法真相。

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法庭确认了两名承责人，其中一人已在四年前死于叙利亚。法官指出，没有任何证据指向真主党高层，就算两名承责人是其成员。也没有任何直接证据针对叙利亚。余下的唯一一名还活着的罪人，有被判终身监禁的风险。判决将在未来几周宣布。不过，在黎巴嫩，哈里里的支持者们对这一判决感到失望。他们认为，判得太轻了。

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