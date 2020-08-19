白俄罗斯-莫斯科继续挺卢卡申科？

欧盟周三召开特别峰会，讨论卢卡申科连任后的白俄罗斯政局。白俄罗斯传统盟友俄罗斯现在的处境尴尬，莫斯科当前态度谨慎。

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据本台RFI法广记者Etienne周三（2020年8月19日）发自莫斯科报道，卢卡申科并不孤独。白俄罗斯领导人于8月9日赢得连任后，不仅在其国内引发不满，在欧洲也广受批评，但得到俄罗斯的支持。卢卡申科甚至透露，莫斯科会提供军事援助。这是前苏联六国军事联盟-集体安全条约组织（OSTC）中的承诺。但这种承诺只是当有来自外部的威胁时有效。

卢卡申科近期在竞选时曾批俄罗斯

欧洲理事会主席夏尔·米歇尔（Charles MICHEL）ˎ 德国总理默克尔女士（Angela Merkel）和法国总统马克龙（Emmanuel Macron）一致呼吁普京总统缓解当前紧张势态。俄罗斯总统表明了克里姆林宫的立场，在白俄罗斯不接受任何外国干涉内政，但俄罗斯目前在白俄罗斯问题上依然很有分寸。

在莫斯科，观察家认为，俄罗斯不可能介入白俄罗斯。政治精英们现实地分析当前势态：违背人们意志，支持一名失格的卢卡申科继续掌权，不是选项。克里姆林宫总之也厌烦了拖延，想要政治整合。俄罗斯可能还没能消化好卢卡申科在寻求连任竞选期间有关俄罗斯干涉内政的批评。

莫斯科可能会瞄准另一种尝试，去保证其在白俄罗斯的利益。也就是说维护好两国之间的军事联盟和紧密的经济关系。在此愿景下，莫斯科必然希望出现类似亚美尼亚的情形，当地在2018年展开的政治过渡，没有影响到莫斯科在其国家安全战略中的优先位置。

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