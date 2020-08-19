哈里里遇刺案宣判 案情仍有許多朦朧

在荷蘭海牙的黎巴嫩特別法庭2020年8月18日周二就黎巴嫩前總理哈里里於2005年2月14日遇刺身亡的案件宣判，確定兩人有罪，其中一人已死亡，其它三名嫌犯無罪釋放。法庭表示沒有敘利亞或真主黨負有直接責任的證據。

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據本台RFI法廣記者Paul.K發自貝魯特報道，在海牙出席了這一宣判的Saad HARIRI表示接受判決，要求正義得到伸張。他是遇刺身亡的黎巴嫩前總理哈里里（Rafic HARIRI）的兒子。如今，他繼承父志。作為黎巴嫩遜尼派穆斯林社會的領袖，他強調兇手來自真主黨。他還表示，在黎巴嫩，執行政治暗殺後可以逍遙法外的時代已不再。

而本台RFI法廣記者Stéphanie.M發自海牙報道指出，這一政治暗殺至今仍有許多不明朗之處。誰是自殺攻擊者？有多少人參與這一陰謀？是誰把2000噸炸藥裝上車子的？誰在幕後指使？黎巴嫩特別法庭只給整個案件增添了幾個拼圖。不過，一名律師認為，這一判決還是給出了部分司法真相。

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法庭確認了兩名承責人，其中一人已在四年前死於敘利亞。法官指出，沒有任何證據指向真主黨高層，就算兩名承責人是其成員。也沒有任何直接證據針對敘利亞。餘下的唯一一名還活着的罪人，有被判終身監禁的風險。判決將在未來幾周宣布。不過，在黎巴嫩，哈里里的支持者們對這一判決感到失望。他們認為，判得太輕了。

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