白俄羅斯-莫斯科繼續挺盧卡申科？

歐盟周三召開特別峰會，討論盧卡申科連任後的白俄羅斯政局。白俄羅斯傳統盟友俄羅斯現在的處境尷尬，莫斯科當前態度謹慎。

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據本台RFI法廣記者Etienne周三（2020年8月19日）發自莫斯科報道，盧卡申科並不孤獨。白俄羅斯領導人於8月9日贏得連任後，不僅在其國內引發不滿，在歐洲也廣受批評，但得到俄羅斯的支持。盧卡申科甚至透露，莫斯科會提供軍事援助。這是前蘇聯六國軍事聯盟-集體安全條約組織（OSTC）中的承諾。但這種承諾只是當有來自外部的威脅時有效。

盧卡申科近期在競選時曾批俄羅斯

歐洲理事會主席夏爾·米歇爾（Charles MICHEL）ˎ 德國總理默克爾女士（Angela Merkel）和法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）一致呼籲普京總統緩解當前緊張勢態。俄羅斯總統表明了克里姆林宮的立場，在白俄羅斯不接受任何外國干涉內政，但俄羅斯目前在白俄羅斯問題上依然很有分寸。

在莫斯科，觀察家認為，俄羅斯不可能介入白俄羅斯。政治精英們現實地分析當前勢態：違背人們意志，支持一名失格的盧卡申科繼續掌權，不是選項。克里姆林宮總之也厭煩了拖延，想要政治整合。俄羅斯可能還沒能消化好盧卡申科在尋求連任競選期間有關俄羅斯干涉內政的批評。

莫斯科可能會瞄準另一種嘗試，去保證其在白俄羅斯的利益。也就是說維護好兩國之間的軍事聯盟和緊密的經濟關係。在此願景下，莫斯科必然希望出現類似亞美尼亞的情形，當地在2018年展開的政治過渡，沒有影響到莫斯科在其國家安全戰略中的優先位置。

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