普京对手纳瓦尔尼疑似中毒陷入昏迷

俄罗斯反对派政治人物阿列克谢·纳瓦尔尼的发言人表示，纳瓦尔尼已中毒，目前陷入昏迷，正在西伯利亚一家医院接受治疗。纳瓦尔尼是对俄罗斯总统普京和莫斯科政治精英的严厉批评者。据消息称，纳瓦尔尼在今天周四早上喝茶后开始感到不适。Yarmysh发推文称：“我们推测阿列克谢中的毒是被下在他的茶里；这是他整个上午唯一喝过的东西。”

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据华尔街日报今天报道，普京对手纳瓦尔尼疑似中毒后，目前陷入昏迷。俄罗斯反对派政客阿列克谢·纳瓦尔尼的发言人表示，纳瓦尔尼已中毒，目前陷入昏迷，正在西伯利亚一家医院接受治疗。纳瓦尔尼是对俄罗斯总统普京和莫斯科政治精英的严厉批评者。

据俄罗斯反对派政治人物阿列克谢·纳瓦尔尼(Alexei Navalny)的发言人表示，纳瓦尔尼已中毒，目前陷入昏迷。发言人Kira Yarmysh称，纳瓦尔尼在周四早上喝茶后开始感到不适，之后他搭乘飞机从西伯利亚城市托木斯克飞往莫斯科。Yarmysh补充说，这架飞机紧急降落在附近的城市鄂木斯克，纳瓦尔尼随即被送往该市的医院。

据Yarmysh发推文称：“我们推测阿列克谢中的毒是被下在他的茶里；这是他整个上午唯一喝过的东西。”她表示：“阿列克谢目前昏迷。”

该报道引述Yarmysh称，纳瓦尔尼在医院被插上了呼吸机，并补充说，纳瓦尔尼的支持者已打电话让警察来到医院。她表示，纳瓦尔尼的情况危急。