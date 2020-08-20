普京對手納瓦爾尼疑似中毒陷入昏迷

俄羅斯反對派政治人物阿列克謝·納瓦爾尼的發言人表示，納瓦爾尼已中毒，目前陷入昏迷，正在西伯利亞一家醫院接受治療。納瓦爾尼是對俄羅斯總統普京和莫斯科政治精英的嚴厲批評者。據消息稱，納瓦爾尼在今天周四早上喝茶後開始感到不適。Yarmysh發推文稱：“我們推測阿列克謝中的毒是被下在他的茶里；這是他整個上午唯一喝過的東西。”

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據華爾街日報今天報道，普京對手納瓦爾尼疑似中毒後，目前陷入昏迷。俄羅斯反對派政客阿列克謝·納瓦爾尼的發言人表示，納瓦爾尼已中毒，目前陷入昏迷，正在西伯利亞一家醫院接受治療。納瓦爾尼是對俄羅斯總統普京和莫斯科政治精英的嚴厲批評者。

據俄羅斯反對派政治人物阿列克謝·納瓦爾尼(Alexei Navalny)的發言人表示，納瓦爾尼已中毒，目前陷入昏迷。發言人Kira Yarmysh稱，納瓦爾尼在周四早上喝茶後開始感到不適，之後他搭乘飛機從西伯利亞城市托木斯克飛往莫斯科。Yarmysh補充說，這架飛機緊急降落在附近的城市鄂木斯克，納瓦爾尼隨即被送往該市的醫院。

據Yarmysh發推文稱：“我們推測阿列克謝中的毒是被下在他的茶里；這是他整個上午唯一喝過的東西。”她表示：“阿列克謝目前昏迷。”

該報道引述Yarmysh稱，納瓦爾尼在醫院被插上了呼吸機，並補充說，納瓦爾尼的支持者已打電話讓警察來到醫院。她表示，納瓦爾尼的情況危急。