美国总统选举厚幕再开大 民主党竞选成型直轰特朗普

美国参议员贺锦丽(Kamala Harris)周三接受民主党对她参选副总统的提名，请求国民在11月大选中投票给拜登，并指责总统特朗普领导国家失败，导致疫情期间大量民众丧生、人民生活遇到困难。贺锦丽联手前总统奥巴马等一众民主党重要人物，炮火直轰特朗普。特朗普怒不可遏，回击称民主党愚蠢无能。

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据路透社报道称，贺锦丽接受美国副总统候选人提名，贺锦丽是首位名字被印上美国总统选票的黑人女性以及有亚洲血统的美国人，从而创造了历史。她直接向美国黑人民众和其他关键选区的选民发出呼吁。贺锦丽说，“持续不断的混乱局面让我们无所适从，掌权者的不适任令我们感到害怕，而当局的麻木不仁使我们感到孤独无助。这样的事情太多了，”她说，“我们必须选出这样一位总统...他将把我们所有人团结起来--黑人、白人、拉丁裔、亚裔、原住民--来实现我们都希望看到的未来。我们必须选择拜登，”贺锦丽称。

在民主党大会的第三个晚上，贺锦丽强力抨击特朗普，说他分裂的领导作风已把国家带到一个“拐点”。

前总统奥巴马也强烈批评他的继任者，称特朗普只为了利用总统职权“帮助他自己和其友人”。据奥巴马说，他原期望特朗普能够严肃看待总统的工作，体会总统办公室的分量，发掘出对美国民主的尊重。奥巴马称，“如今时间已过了近四年，他一点都没有好好投入工作的意思...他只把总统的工作当作又一场真人实境秀，好得到他想要引起的注意，”奥巴马称，而一位前总统如此尖锐地批评现任总统相当罕见。

据路透社说，民主党大会进行到后半段时，特朗普以大写字母发出三则推文，愤怒地抨击贺锦丽和奥巴马，质疑他们与拜登的联手。

对奥巴马开骂，特朗普不服，回击说你才糟糕透顶。

据法新社消息说，美国前总统奥巴马今天在民主党全国代表大会演说中，把现任总统特朗普描绘成不把职务当一回事的人。对此，特朗普不甘示弱开始回呛，称奥巴马是「没有效率」、「糟糕透顶」的总统。特朗普还说：「我看到他遗留下来的恐怖景象，看到他做出的愚蠢买卖。」

特朗普说，「奥巴马总统没把工作做好。我之所以能入主白宫，就是因为奥巴马和拜登。」