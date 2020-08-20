美国民主党党纲惊传删除一中原则

民主党全代会于美东时间前 (18) 日通过党纲，在涉及亚太区域部分提及台湾，重申民主党承诺履行“台湾关系法”，并将持续支持符合台湾人民期望及最佳利益的两岸议题和平解决方案。在最新的92页党纲中，甚至删除了从2016年就记载于党纲的“一个中国”政策。

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据联合新闻网今天报道称，去掉一中政策！民主党全代会大修党纲挺台。消息说，民主党全代会于美东时间前 (18) 日通过党纲，在涉及亚太区域部分提及台湾，重申民主党承诺履行“台湾关系法”。

该报道说，目前美国民主党全国代表大会正在威斯康辛州密尔瓦基市如火如荼地进行（2020 Democratic National Convention），除了主打攻击特朗普，民主党也对台湾释出善意，修改通过“友台党纲”，与共和党在台海关系立场上口径一致。

该报道指，对此，民进党立委王定宇于今 (20) 日转发外交部的声明赞许：充分彰显民主党对巩固台美关系与台海和平的高度重视！

民主党全代会于美东时间前 (18) 日通过党纲，在涉及亚太区域部分提及台湾，重申民主党承诺履行“台湾关系法”，并将持续支持符合台湾人民期望及最佳利益的两岸议题和平解决方案。在最新的92页党纲中，甚至删除了从2016年就记载于党纲的“一个中国”政策，据该报道认为，挺台意味明显。

此次民主党党纲修改也更注重在亚太政策，除了其中指导民主党及其盟友如何应对中国以维护同一阵线国家利益，也大篇幅指责中共当局对人权、经济、国安等侵害行为。

联合新闻网报道称，对此，台湾外交部今表示，台湾与美国民主、共和两党均维持长期友好的关系，这次民主党4年一度的全国代表大会因受武汉肺炎疫情影响，首次以线上形式举行。民主党再度在通过党纲时列入友我文字，充分彰显民主党对巩固台美关系与台海和平的高度重视，也彰显民主党各方人士长期对我国的深厚友谊，极具正面意义。