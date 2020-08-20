美國民主黨黨綱驚傳刪除一中原則

民主黨全代會於美東時間前 (18) 日通過黨綱，在涉及亞太區域部分提及台灣，重申民主黨承諾履行“台灣關係法”，並將持續支持符合台灣人民期望及最佳利益的兩岸議題和平解決方案。在最新的92頁黨綱中，甚至刪除了從2016年就記載於黨綱的“一個中國”政策。

廣告 繼續瀏覽後續

據聯合新聞網今天報道稱，去掉一中政策！民主黨全代會大修黨綱挺台。消息說，民主黨全代會於美東時間前 (18) 日通過黨綱，在涉及亞太區域部分提及台灣，重申民主黨承諾履行“台灣關係法”。

該報道說，目前美國民主黨全國代表大會正在威斯康辛州密爾瓦基市如火如荼地進行（2020 Democratic National Convention），除了主打攻擊特朗普，民主黨也對台灣釋出善意，修改通過“友台黨綱”，與共和黨在台海關係立場上口徑一致。

該報道指，對此，民進黨立委王定宇於今 (20) 日轉發外交部的聲明讚許：充分彰顯民主黨對鞏固台美關係與台海和平的高度重視！

民主黨全代會於美東時間前 (18) 日通過黨綱，在涉及亞太區域部分提及台灣，重申民主黨承諾履行“台灣關係法”，並將持續支持符合台灣人民期望及最佳利益的兩岸議題和平解決方案。在最新的92頁黨綱中，甚至刪除了從2016年就記載於黨綱的“一個中國”政策，據該報道認為，挺台意味明顯。

此次民主黨黨綱修改也更注重在亞太政策，除了其中指導民主黨及其盟友如何應對中國以維護同一陣線國家利益，也大篇幅指責中共當局對人權、經濟、國安等侵害行為。

聯合新聞網報道稱，對此，台灣外交部今表示，台灣與美國民主、共和兩黨均維持長期友好的關係，這次民主黨4年一度的全國代表大會因受武漢肺炎疫情影響，首次以線上形式舉行。民主黨再度在通過黨綱時列入友我文字，充分彰顯民主黨對鞏固台美關係與台海和平的高度重視，也彰顯民主黨各方人士長期對我國的深厚友誼，極具正面意義。