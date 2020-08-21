俄罗斯鄂木斯克医院官方称纳瓦尔尼体内没有中毒痕迹

据法新社刚刚报道说，俄罗斯反对派领袖人物纳瓦尔尼疑似中毒事件扑朔迷离。据紧急收治纳瓦尔尼的俄罗斯鄂木斯克医院副院长刚刚报告称，医生没有在纳瓦尔尼的体内发现任何毒药痕迹，并称，他们认为纳瓦尔尼或因其它原因而陷入昏迷。该医院官员指，俄罗斯法律禁止对外报告病人病因。

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俄罗斯政府的反对派人士纳瓦尔尼周四在一家西伯利亚医院处于病危状态，之前他喝了其盟友认为被人下毒的茶。据路透社稍早消息，如果得到证实，这将成为与俄政府不和的人遭投毒或疑似投毒事件中的最新一起。俄政府否认存在以谋杀报复反对人士的行为。

纳瓦尔尼是总统普京及其幕僚的强烈反对者，周四上午他在西伯利亚城市托木斯克的机场咖啡厅喝完茶之后，乘机飞往莫斯科，途中便开始感到不适。由于他的症状变得非常严重，飞机在飞往莫斯科的途中不得不在鄂木斯克紧急着陆，之后他被担架抬走。

据纳瓦尔尼的发言人Kira Yarmysh说，“我们推测纳瓦尔尼喝的茶被人下了毒。这是他在那天上午喝过的唯一东西。纳瓦尔尼目前处于昏迷状态。”

法新社消息说，根据医院的消息，纳瓦尔尼仍然处于昏迷状态。医院官方说，纳瓦尔尼的危险状态并不稳定。主治医生均反对让纳瓦尔尼离境到外国接受治疗。

该医院官员，副院长卡利尼琴科说，对纳瓦尔尼的血液以及尿液化验，至此并没有发现任何毒素痕迹。纳瓦尔尼仍然处于被紧急抢救插管呼吸状态。

该医院官员指，他们不相信纳瓦尔尼因中毒而陷入昏迷，而是因其他原因。因法律限制，医院不便多谈，但将诊断告知了他的家人。

至此，纳瓦尔尼的反对派盟友仍然认为，纳瓦尔尼可能被下毒。