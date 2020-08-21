俄羅斯鄂木斯克醫院官方稱納瓦爾尼體內沒有中毒痕跡

據法新社剛剛報道說，俄羅斯反對派領袖人物納瓦爾尼疑似中毒事件撲朔迷離。據緊急收治納瓦爾尼的俄羅斯鄂木斯克醫院副院長剛剛報告稱，醫生沒有在納瓦爾尼的體內發現任何毒藥痕跡，並稱，他們認為納瓦爾尼或因其它原因而陷入昏迷。該醫院官員指，俄羅斯法律禁止對外報告病人病因。

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俄羅斯政府的反對派人士納瓦爾尼周四在一家西伯利亞醫院處於病危狀態，之前他喝了其盟友認為被人下毒的茶。據路透社稍早消息，如果得到證實，這將成為與俄政府不和的人遭投毒或疑似投毒事件中的最新一起。俄政府否認存在以謀殺報復反對人士的行為。

納瓦爾尼是總統普京及其幕僚的強烈反對者，周四上午他在西伯利亞城市托木斯克的機場咖啡廳喝完茶之後，乘機飛往莫斯科，途中便開始感到不適。由於他的癥狀變得非常嚴重，飛機在飛往莫斯科的途中不得不在鄂木斯克緊急着陸，之後他被擔架擡走。

據納瓦爾尼的發言人Kira Yarmysh說，“我們推測納瓦爾尼喝的茶被人下了毒。這是他在那天上午喝過的唯一東西。納瓦爾尼目前處於昏迷狀態。”

法新社消息說，根據醫院的消息，納瓦爾尼仍然處於昏迷狀態。醫院官方說，納瓦爾尼的危險狀態並不穩定。主治醫生均反對讓納瓦爾尼離境到外國接受治療。

該醫院官員，副院長卡利尼琴科說，對納瓦爾尼的血液以及尿液化驗，至此並沒有發現任何毒素痕跡。納瓦爾尼仍然處於被緊急搶救插管呼吸狀態。

該醫院官員指，他們不相信納瓦爾尼因中毒而陷入昏迷，而是因其他原因。因法律限制，醫院不便多談，但將診斷告知了他的家人。

至此，納瓦爾尼的反對派盟友仍然認為，納瓦爾尼可能被下毒。