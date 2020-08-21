拜登兴高采烈说接受旨在拿下白宫的民主党竞选提名

美国民主党人，前总统拜登正式表态接受民主党全国大会对他的竞选总统正式候选人的提名。拜登昨天晚上誓言要团结所有美国人，治愈受到严重疫情和经济困境重击的国家。同时他警告称，现任总统特朗普如果再连任四年，将会继续点燃仇恨和恐惧。拜登还许诺要做光明磊落的人。

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据路透社报道，拜登接受总统候选人提名并誓言改变特朗普时期做法，将做“光明之友”。

成为民主党总统候选人的拜登昨天在美国特拉华州民主党全国大会家乡视频露面上说，“现在，在这里，我作出承诺：如果你们赋予我总统职权，我将展现我们最好的一面，而不是最坏的一面，”拜登接受民主党总统候选人提名时称。目前距离大选还剩75天。拜登说，“我将与光明为友，而不同黑暗为伍。”

拜登在他的家乡--特拉华州威明顿一处空荡荡的舞台上发表演讲，以此结束为期四天的共和党全国大会。由于疫情肆虐，此次大会均在线上进行。

这名美国前参议员和前副总统形容当前是一个历史性的重要时刻，美国正面临新冠疫情带来的公共卫生危机、经济衰退、种族冲突以及环保争议等多项难题。

他承诺将代表所有美国人，并将“同样努力”为那些不支持他的人工作。这与特朗普形成了明显对比，后者在自己的选民基本盘之外几乎没有展示出任何感染力。

据路透社说，拜登还就特朗普对疫情的应对做出了犀利的评价。“我们的现任总统没有尽到他对国家最基本的职责：他没有保护好我们，”拜登说。

曾与拜登角逐民主党总统候选人提名的参议员桑德斯(Bernie Sanders)、沃伦(Elizabeth Warren)、Amy Klobuchar和Cory Booker，前众议员Beto O'Rourke和企业家Andrew Yang，在录音谈话中赞扬了拜登的同情心和领导力。另一位前对手、亿万富翁、前共和党人布隆伯格(Michael Bloomberg)表示，不管是作为商人还是总统，特朗普都不成功。

美国总统特朗普立即回击民主党人尤其是拜登的攻击。特朗普对选民说，如果代表民主党参选的拜登（Joe Biden）当上总统，近期大都市暴增的犯罪事件及偶发针对警察滥权的暴力抗议，将吞没这个国家。

美国将于11月3日举行总统大选，特朗普连任路上的劲敌是前副总统拜登。特朗普星期四前往宾夕法尼亚州的老福吉小镇（Old Forge），距离拜登出生地史克兰顿（Scranton）仅15分钟车程。针对拜登昨天表态接受民主党正式提名为候选人，并发表全国演说，特朗普利用演说在拜登的重要日子夺取众人注意力，批评拜登会加税、开放边境让「暴力分子入境」、弃美国劳工于不顾。

据法新社，特朗普提到未来两个半月的竞选基调时说，若拜登取得政权，近期大都市暴增的犯罪事件及偶发针对警察滥权的暴力抗议，将吞没这个国家。特朗普还说：「你们要是想知道在拜登治下会过着怎样的生活，就想想明尼阿波利斯那些闷烧的废墟、波特兰的暴力混乱、芝加哥血迹斑斑的人行道，再想想侵入你们城市的骚乱。」