拜登興高采烈說接受旨在拿下白宮的民主黨競選提名

美國民主黨人，前總統拜登正式表態接受民主黨全國大會對他的競選總統正式候選人的提名。拜登昨天晚上誓言要團結所有美國人，治癒受到嚴重疫情和經濟困境重擊的國家。同時他警告稱，現任總統特朗普如果再連任四年，將會繼續點燃仇恨和恐懼。拜登還許諾要做光明磊落的人。

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據路透社報道，拜登接受總統候選人提名並誓言改變特朗普時期做法，將做“光明之友”。

成為民主黨總統候選人的拜登昨天在美國特拉華州民主黨全國大會家鄉視頻露面上說，“現在，在這裡，我作出承諾：如果你們賦予我總統職權，我將展現我們最好的一面，而不是最壞的一面，”拜登接受民主黨總統候選人提名時稱。目前距離大選還剩75天。拜登說，“我將與光明為友，而不同黑暗為伍。”

拜登在他的家鄉--特拉華州威明頓一處空蕩蕩的舞台上發表演講，以此結束為期四天的共和黨全國大會。由於疫情肆虐，此次大會均在線上進行。

這名美國前參議員和前副總統形容當前是一個歷史性的重要時刻，美國正面臨新冠疫情帶來的公共衛生危機、經濟衰退、種族衝突以及環保爭議等多項難題。

他承諾將代表所有美國人，並將“同樣努力”為那些不支持他的人工作。這與特朗普形成了明顯對比，後者在自己的選民基本盤之外幾乎沒有展示出任何感染力。

據路透社說，拜登還就特朗普對疫情的應對做出了犀利的評價。“我們的現任總統沒有盡到他對國家最基本的職責：他沒有保護好我們，”拜登說。

曾與拜登角逐民主黨總統候選人提名的參議員桑德斯(Bernie Sanders)、沃倫(Elizabeth Warren)、Amy Klobuchar和Cory Booker，前眾議員Beto O'Rourke和企業家Andrew Yang，在錄音談話中讚揚了拜登的同情心和領導力。另一位前對手、億萬富翁、前共和黨人布隆伯格(Michael Bloomberg)表示，不管是作為商人還是總統，特朗普都不成功。

美國總統特朗普立即回擊民主黨人尤其是拜登的攻擊。特朗普對選民說，如果代表民主黨參選的拜登（Joe Biden）當上總統，近期大都市暴增的犯罪事件及偶髮針對警察濫權的暴力抗議，將吞沒這個國家。

美國將於11月3日舉行總統大選，特朗普連任路上的勁敵是前副總統拜登。特朗普星期四前往賓夕法尼亞州的老福吉小鎮（Old Forge），距離拜登出生地史克蘭頓（Scranton）僅15分鐘車程。針對拜登昨天表態接受民主黨正式提名為候選人，並發表全國演說，特朗普利用演說在拜登的重要日子奪取眾人注意力，批評拜登會加稅、開放邊境讓「暴力分子入境」、棄美國勞工於不顧。

據法新社，特朗普提到未來兩個半月的競選基調時說，若拜登取得政權，近期大都市暴增的犯罪事件及偶髮針對警察濫權的暴力抗議，將吞沒這個國家。特朗普還說：「你們要是想知道在拜登治下會過着怎樣的生活，就想想明尼阿波利斯那些悶燒的廢墟、波特蘭的暴力混亂、芝加哥血跡斑斑的人行道，再想想侵入你們城市的騷亂。」