納瓦爾尼病危 俄當局拒絕讓其出境 柏林飛機前景不詳

引發歐盟以及全球關注的俄羅斯反對派領袖人物納瓦爾你疑似遭毒陷入昏迷事件，出現重大轉折。原先顯現得到俄羅斯當局允諾將納瓦爾尼轉至歐盟一國治療的希望，被當地救治醫生拒絕而變得複雜渺茫。法國總統馬克龍與德國總理默克爾昨天下午在法國小型雙邊峰會上透露的解決危機樂觀，似乎也被凝凍。德國昨天晚上派遣的接人飛機，目前前景不明。

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據路透社報道，俄總統普京的反對者納瓦爾尼病危。俄羅斯政府的反對派人士納瓦爾尼(Alexei Navalny)周四在一家西伯利亞醫院處於病危狀態，之前他喝了其盟友認為被人下毒的茶。

該報道稱，如果得到證實，這將成為與俄政府不和的人遭投毒或疑似投毒事件中的最新一起。俄政府否認存在以謀殺報復反對人士的行為。

納瓦爾尼是總統普京及其幕僚的強烈反對者，周四上午他在西伯利亞城市托木斯克的機場咖啡廳喝完茶之後，乘機飛往莫斯科，途中便開始感到不適。

由於他的癥狀變得非常嚴重，飛機在飛往莫斯科的途中不得不在鄂木斯克緊急着陸，之後他被擔架擡走。

據納瓦爾尼的發言人Kira Yarmysh說，“我們推測納瓦爾尼喝的茶被人下了毒。這是他在那天上午喝過的唯一東西。納瓦爾尼目前處於昏迷狀態，”

但克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)表示，是否有人下毒需待實驗室檢驗證實，醫院方面正在儘力協助納瓦爾尼。他也祝納瓦爾尼早日康復。

路透社說，事件的發生有諸多巧合：白羅斯正面臨一場政治危機，俄羅斯也將於下月舉行地方選舉。

美國國家安全顧問奧布萊恩(Robert O'Brien)周四表示，非常關切納瓦爾尼疑似遭下毒事件，此事可能影響美俄關係。

歐洲方面，英國外交大臣拉布(Dominic Raab)表示，他對納瓦爾尼被下毒的報導深表關切。德國與法國周四表達願意提供醫療協助，讓病情嚴重的納瓦爾尼至本國就醫。

據法新社今天自鄂木斯克報道證實，俄羅斯官方發言人援引治療納瓦爾尼的醫生，拒絕讓納瓦爾尼出境轉往歐洲聯盟國家接受緊急醫治。據納瓦爾尼的醫生堅持，納瓦爾尼的狀態不允許移動上飛機旅行。

納瓦爾尼的發言人以及俄羅斯反對派今天齊聲指控俄羅斯當局以醫生之口，拒絕納瓦爾尼前往柏林接受救治。俄羅斯反對派指控俄羅斯當局以醫療借口，做出政治決定。

目前納瓦爾尼健康狀況沒有進一步消息。早前傳出的納瓦爾尼病危，顯示沒有改變。

據華爾街日報稍早說，納瓦爾尼的發言人亞爾梅什(Kira Yarmysh)對《華爾街日報》(The Wall Street Journal)稱，納瓦爾尼周四早上在西伯利亞城市托木斯克的機場喝過茶，之後搭乘飛機前往莫斯科，他是在喝茶不到一小時後於飛機上開始感到不適。在飛行中，該機的機組人員曾試圖在乘客中尋找一名醫生。

亞爾梅什說，納瓦爾尼當時說他感覺不舒服，臉色變得蒼白。她還說，飛機在起飛略超過一個小時後緊急降落在鄂木斯克市。她稱，納瓦爾尼住進了當地一家醫院的重症監護病房，依靠呼吸機來維持呼吸。