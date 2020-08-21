纳瓦尔尼病危 俄当局拒绝让其出境 柏林飞机前景不详

引发欧盟以及全球关注的俄罗斯反对派领袖人物纳瓦尔你疑似遭毒陷入昏迷事件，出现重大转折。原先显现得到俄罗斯当局允诺将纳瓦尔尼转至欧盟一国治疗的希望，被当地救治医生拒绝而变得复杂渺茫。法国总统马克龙与德国总理默克尔昨天下午在法国小型双边峰会上透露的解决危机乐观，似乎也被凝冻。德国昨天晚上派遣的接人飞机，目前前景不明。

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据路透社报道，俄总统普京的反对者纳瓦尔尼病危。俄罗斯政府的反对派人士纳瓦尔尼(Alexei Navalny)周四在一家西伯利亚医院处于病危状态，之前他喝了其盟友认为被人下毒的茶。

该报道称，如果得到证实，这将成为与俄政府不和的人遭投毒或疑似投毒事件中的最新一起。俄政府否认存在以谋杀报复反对人士的行为。

纳瓦尔尼是总统普京及其幕僚的强烈反对者，周四上午他在西伯利亚城市托木斯克的机场咖啡厅喝完茶之后，乘机飞往莫斯科，途中便开始感到不适。

由于他的症状变得非常严重，飞机在飞往莫斯科的途中不得不在鄂木斯克紧急着陆，之后他被担架抬走。

据纳瓦尔尼的发言人Kira Yarmysh说，“我们推测纳瓦尔尼喝的茶被人下了毒。这是他在那天上午喝过的唯一东西。纳瓦尔尼目前处于昏迷状态，”

但克里姆林宫发言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)表示，是否有人下毒需待实验室检验证实，医院方面正在尽力协助纳瓦尔尼。他也祝纳瓦尔尼早日康复。

路透社说，事件的发生有诸多巧合：白罗斯正面临一场政治危机，俄罗斯也将于下月举行地方选举。

美国国家安全顾问奥布莱恩(Robert O'Brien)周四表示，非常关切纳瓦尔尼疑似遭下毒事件，此事可能影响美俄关系。

欧洲方面，英国外交大臣拉布(Dominic Raab)表示，他对纳瓦尔尼被下毒的报导深表关切。德国与法国周四表达愿意提供医疗协助，让病情严重的纳瓦尔尼至本国就医。

据法新社今天自鄂木斯克报道证实，俄罗斯官方发言人援引治疗纳瓦尔尼的医生，拒绝让纳瓦尔尼出境转往欧洲联盟国家接受紧急医治。据纳瓦尔尼的医生坚持，纳瓦尔尼的状态不允许移动上飞机旅行。

纳瓦尔尼的发言人以及俄罗斯反对派今天齐声指控俄罗斯当局以医生之口，拒绝纳瓦尔尼前往柏林接受救治。俄罗斯反对派指控俄罗斯当局以医疗借口，做出政治决定。

目前纳瓦尔尼健康状况没有进一步消息。早前传出的纳瓦尔尼病危，显示没有改变。

据华尔街日报稍早说，纳瓦尔尼的发言人亚尔梅什(Kira Yarmysh)对《华尔街日报》(The Wall Street Journal)称，纳瓦尔尼周四早上在西伯利亚城市托木斯克的机场喝过茶，之后搭乘飞机前往莫斯科，他是在喝茶不到一小时后于飞机上开始感到不适。在飞行中，该机的机组人员曾试图在乘客中寻找一名医生。

亚尔梅什说，纳瓦尔尼当时说他感觉不舒服，脸色变得苍白。她还说，飞机在起飞略超过一个小时后紧急降落在鄂木斯克市。她称，纳瓦尔尼住进了当地一家医院的重症监护病房，依靠呼吸机来维持呼吸。