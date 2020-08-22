传马英九回锅选国民党主席 掀九二共识再吵翻天

针对外传国民党内有人力拱前总统马英九参选明年党魁改选，马英九今早出席“国家不安全研讨会”时并未回应此事，稍晚到场的前国民党主席吴敦义则是盛赞马英九年华正盛、经验丰富，并盼马能继续努力。前马英九会上痛批现总统蔡英文不承认“九二共识”，才会造成国家不安全的危机。马英九还宣布从现在起到他告别世界的那一天，一定要防止两岸战争的发生。蔡英文回击说，别以为卑躬屈膝就能换来和平。

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据自由时报今天报道，挺马英九回锅选党主席？前国民党主席吴敦义指：他年华正盛。对于媒体询问马英九是否可能回锅参选党魁？吴敦义称，他不敢说，也不评断，但他也强调，马英九年华正盛、经验丰富，对党与国家、全民以及社会有极大贡献，不论担任什么角色，皆不违背初衷。

吴敦义还说，他理解马英九的国家策略，也非常感佩，不过对于媒体追问对现任党魁江启臣的看法时，他仅说自己不能批评，也没意见。

谈到马英九今日提出“和陆、友日、亲美”，吴敦义表示，马英九就是要广结善缘，至于为何要“亲美”，他解释，美国是世界自由、民主、法治国家的顶尖，而且只有美国能出售防卫性武器给台湾。

马英九参加由马英九基金会主办的“国家不安全研讨会：台湾如何转危为安”并致辞讲话，不仅重提九二共识，并再提解放军攻台首战即终战说法，在台湾引发争议。

据该报说，前总统马英九呼吁蔡总统不必害怕“一中原则”，根据“中华民国宪法”，所谓一中就是中华民国，中华民国存在的事实不容否认，对我方而言，“九二共识”既捍卫中华民国，也排除“一国两制”，回到“九二共识”的正途，才是解决台湾当前危机的根本之道。

马英九指出，“抗中保台”是蔡英文今年成功连任的文宣主轴，但台湾安全了吗？根据“国际危机组织”今年6月的“危机观察”报告将台湾海峡列入“政治安全情势重大恶化地区”，与朝鲜半岛、中印边境、也门等15个地区并列，7月的报告也指两岸局势依旧紧张，而且过去17年来，台湾海峡8次被ICG列入情势恶化区，4次在陈水扁总统任内，4次在蔡英文总统任内，他的任内完全没有。

马英九强调，蔡总统不接受“九二共识”，废弃两岸政治互信与共同政治基础，对外关系向美倾斜，“联美抗陆”使得台湾卷入大国斗争，这些正是让台湾濒临险境的祸因。

马英九说，台湾处于世界两大军事、经济强权对撞的最前线，“保持距离”才是趋吉避凶之道，但民进党政府却反其道而行，自愿陷入两强争斗之中，完全不顾此举重伤我国太平岛的国际法地位。

他强调，外界担心台湾一面倒向美国，将沦为大国博弈的棋子，蔡总统却说“我们自己也是棋手，就顺势操作”，蔡总统联美抗陆，自以为是棋手，恐怕未来会变成“弃子”，让台湾成为两强斗争下的牺牲品。

马英九指出，蔡英文曾对BBC记者说，我们做好军事防卫，让中共侵台“将付出很大代价”，她还曾向CNN记者表示，期待台湾“承受第一波攻击后”，世界各国能站出来给大陆强烈压力，但他要提醒蔡总统，国防部所属的智库“国防安全研究院”在2018年提出的“中共政军发展评估报告”即指出，共军攻台的战略是“首战即决战，让美军未到，战事已定”，换言之，中共打算在第一波攻击后就拿下台湾，形成终战之势，身为国家领导人，更应避免战祸。

此外，马英九并批评蔡政府一味反陆，但加入区域经济整合又陷困境，今年是“两岸经济合作架构协议”（ECFA）签订10周年，当年蔡英文强烈反对，扬言执政后要废止ECFA，但民进党执政后台湾对大陆的经贸依赖程度反而与日俱增，蔡政府无法否认10年来ECFA为台湾节省了2千亿台币的关税，并增加台湾中小企业大量出口大陆的机会，只好承认ECFA对台湾有益，请求大陆不要片面终止，他说，成员16国、占我国贸易比重59%的“全面经济伙伴关系协定”（RCEP）确定将于今年签署，蔡政府也是一筹莫展，提不出参与对策。台湾的经济安全，就在民进党充满意识形态的经济战略下，日趋恶化。

马英九说，他过去采取的对外政策大战略是“和陆、友日、亲美”三个主轴，同时维持两岸“不统、不独、不武”与“一个中国、各自表述”的现状，力求“机会极大化、威胁极小化”，在当前乱局下，台湾仍应维持这个大战略，避免选边，但因应局势变化，可微调为“亲美、和陆、友日”，重点就是兼顾两岸关系与国际关系，不要选边站，才能趋吉避凶，符合台湾最大利益。

据该报报道，在接受现场观众询答时，有民众质疑共产党的话不可信，并举了香港等历史问题，质疑马英九的立场，但马英九在回应时说，共产党的话确实不一定可靠，但也要看状况，至少在他总统任内的23项两岸协议没发生问题，一切就看总统用什么态度来对待中共。

马英九并强调，两岸最重要的是以诚相待，台湾有做得不好的地方，对岸也有不满意台湾之处，但事情相对而言，两岸中国人要证明给祖先看，“我们不要打仗，这才是总统该做的事情。”

台湾外交部回应马英九言辞，提出严正批评，指其为“谬论”、“悖离台湾社会主流民意”，并强调，外交部不会受到影响，将继续努力推动和重要理念相近国家的关系，维系我国的战略地位，促进国家战略利益。

外交部表示，近年来在印太地区紧张情势逐渐升高，而无论是在东海、台海、南海或中印边界，都与中共政权军事动作频频相关。而中共政权对自由人权的迫害，从西藏、新疆、天主教，到彻底毁弃香港的一国两制，再再显示对人权迫害的严重性。此外，源自中国的认知作战、假讯息攻击、影响力操作与对自由开放社会的渗透，国际社会已普遍感受威权主义扩张对民主国家造成威胁，并且认真思考对应的政策。

外交部说，中国威权主义对外扩张，台湾首当其冲，政府有责强化传统与非传统国防，积极推动与理念相近国家的全方位关系，捍卫自由民主的生活方式不受侵害。作为负责任的国家与政府，必然会将守护民主和主权放在第一位，也会发展和其他国家的关系，这是国家安全的大战略，也是各理念相近国家共同追求的目标。

外交部批评，一位曾经统帅三军、领导外交的前总统，和一位曾经主导国家安全的前国安会秘书长，却视国家自我防卫为对敌挑衅，视发展对外关系为对中国威胁，视美国对台友好与支持为无用。这些“国防外交无用论”的论点，已悖离台湾社会主流民意。外交部对此感到极为遗憾，并宣示将继续努力拓展全方位对外关系，与台湾人民共同捍卫国家安全。

该报说，总统蔡英文今日回应马英九的言论。蔡英文今晚在脸书PO文表示，马英九今天的言论，对于国际和两岸情势的最新动态毫无掌握，这就是最不安全的一种说法。她说，受人民托付领导国家的人，千万不能抱持着不切实际的幻想，以为在主权议题上卑躬屈膝，或是对民主价值不吭一声，就能换来所谓的和平。

蔡英文表示，很庆幸对国家安全认知混淆的时代已经过去了。“我们应当积极守护自己的国家，只要蔡英文做总统一天，‘和平靠国防’以及扩大跟理念相近国家合作的方针，就会继续坚持下去”。蔡英文也重申，她要严正表达：“守护国家主权、捍卫民主自由，确保台湾人生存的权利，这是总统的职责，不是挑衅”。