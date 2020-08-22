纳瓦尔尼抵达柏林 欧俄较量新一波

俄罗斯反对派领袖人物纳瓦尔尼疑似被下毒陷入昏迷，经过俄罗斯西伯利亚鄂木斯克医院紧急收治，健康状况并没有好转，俄罗斯当局延搁一天时间，在是否允许纳瓦尔尼离境接受欧洲联盟国家救治，与欧盟过招。欧盟多国与俄罗斯磋商，而纳瓦尔尼的家人向俄罗斯总统普京直接发出请求，纳瓦尔尼最后得以在昨夜转移登上飞机，前来欧洲，飞机今天早晨在德国柏林着陆。

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纳瓦尔尼的健康状况目前没有进一步细节公告。据法新社引述俄罗斯医生，纳瓦尔尼持续陷入昏迷。在鄂木斯克医院被急救时，医院采取人工昏迷措施，并延续到登机。

欧洲联盟与俄罗斯昨天经历谈判。俄罗斯官方以鄂木斯克医院救治医生的诊断决定为理由，而拒绝让纳瓦尔尼离开医院登机，前往德国治疗。

纳瓦尔尼的夫人要求允许纳瓦尔尼前往德国治疗。俄罗斯当局与欧洲联盟方面稍早就此显现达成协议，允许俄罗斯反对派领袖人物纳瓦尔尼出国到欧盟任何病患及家人选择的国家医院治疗。

鄂木斯克的医院医生以纳瓦尔尼健康状况不允许履行为理由，拒绝让纳瓦尔尼出院离境。俄罗斯鄂木斯克以及克里姆林宫不同级别发言人，均以鄂木斯克医生的诊断为理由，拒绝放行。

鄂木斯克医院昨天稍晚公布诊断说，纳瓦尔尼的血液与尿液检查，没有发现任何毒物痕迹。医生指纳瓦尔尼并不是因为中毒而昏迷，而是因为其他健康原因，包括血糖，心脏供血系统等因素陷入极度不适。

不过，俄罗斯反对派拒绝官方的说法，俄罗斯反对派指控当局拖延时间，以使纳瓦尔尼体内的毒物尽快排出，使中毒痕迹销声匿迹。

俄罗斯反对派，纳瓦尔尼的发言人基拉·伊米奇（Kira Iarmych）一个小时前的推特证实，由德国非政府人道及人权援助组织的租用医疗飞机，甫抵柏林泰戈尔机场。该飞机星期四晚间抵达鄂木斯克，机上配置一应齐全的医疗急救设备，并有多位医生随机。

鄂木斯克当地医院昨天曾邀请德国去的医生，到医院与当地医生会诊，以确定纳瓦尔尼是否身有中毒症状。但没有消息证实有此一联合会诊。

据纳瓦尔尼的发言人说，该飞机原先拟定降落柏林主要国际机场舍内费尔德机场，但临时改变决定降落泰戈尔机场，因为该机场与德国一座重要军营相近，已经安排急救车辆。

该消息是否预示纳瓦尔尼的健康状况仍然糟糕，需要紧急救治，没有进一步确定。

据法新社说，纳瓦尔尼尽管陷入昏迷，但没有生命危险。

阿列克谢·纳瓦尔尼是周四身体不适，原计划乘飞机从西伯利亚的托木斯克飞往莫斯科为反对派选举站台。但纳瓦尔尼突然失去神智昏迷后，该飞机在鄂木斯克紧急降落。在这个西伯利亚西部城市的医院住院后，他接受了人工呼吸的重症监护。在前往德国首都之前，他处于昏迷状态，状况严重。

据法新社说，近年来，克里姆林宫的许多反对者指证或谴责在俄罗斯和国外成为中毒的受害者。俄罗斯当局对此一概否认。