73共和党前官员弃特朗普改挺拜登

美国大选如火如荼，据美国媒体《CNN》报导，当地时间20日，73名来自共和党政府的前国家安全官员及国会议员于民主党全国代表大会的最后一天倒戈，宣布支持民主党总统候选人乔．拜登入主白宫，而非支持现任总统共和党人的特朗普连任。

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据联合新闻网今天报道称， 73名前共和党官员大选前宣布倒戈，并指“特朗普不适合连任”。

据当日73名前共和党官员及议员发表声明称：“虽然我们——像所有美国人一样——曾希望唐纳德特朗普会明智的执政，但他却让数以百万层信任的选民对他失望。”他们认为，这证明特朗普并不适合连任，并称这是危险的；而对于拜登，他们认为拜登具有领导国家的性格、经验以及气质，并且相信拜登将会恢复总统的尊严，将美国人团结，并且重申美国是全球领导者的角色。

除此之外，该声明还举出10点为什么会支持拜登的理由，批评特朗普在任期内“严重损害美国作为世界领到者的角色”、“表明特朗普不适合在国家危机中担任领导一职”、“拉拢外国势力，破坏了人们对美国总统选举的信心”等等。据《CNN》指出，该声明发布的同一天，也是民主党全国代表大会的最后一晚，21日《华尔街日报》上会刊登该声明的完整版本。

报道引据《CNN》，这些前共和党官员曾在特朗普、小布什、老布什和里根政府任职过，包含曾任美国国家安全局和中央情报局局长的迈克尔．海登、美国首任国家情报总监约翰．内格罗蓬特、曾执掌过美国联邦调查局和中央情报局的威廉．韦伯斯特等。除此之外，此73人也包含亚利桑那州众议员吉姆．柯尔贝、爱荷华州众议员吉姆．里奇、康涅狄格州众议员克里斯．谢斯。