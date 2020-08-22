73共和黨前官員棄特朗普改挺拜登

美國大選如火如荼，據美國媒體《CNN》報導，當地時間20日，73名來自共和黨政府的前國家安全官員及國會議員於民主黨全國代表大會的最後一天倒戈，宣布支持民主黨總統候選人喬．拜登入主白宮，而非支持現任總統共和黨人的特朗普連任。

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據聯合新聞網今天報道稱， 73名前共和黨官員大選前宣布倒戈，並指“特朗普不適合連任”。

據當日73名前共和黨官員及議員發表聲明稱：“雖然我們——像所有美國人一樣——曾希望唐納德特朗普會明智的執政，但他卻讓數以百萬層信任的選民對他失望。”他們認為，這證明特朗普並不適合連任，並稱這是危險的；而對於拜登，他們認為拜登具有領導國家的性格、經驗以及氣質，並且相信拜登將會恢復總統的尊嚴，將美國人團結，並且重申美國是全球領導者的角色。

除此之外，該聲明還舉出10點為什麼會支持拜登的理由，批評特朗普在任期內“嚴重損害美國作為世界領到者的角色”、“表明特朗普不適合在國家危機中擔任領導一職”、“拉攏外國勢力，破壞了人們對美國總統選舉的信心”等等。據《CNN》指出，該聲明發布的同一天，也是民主黨全國代表大會的最後一晚，21日《華爾街日報》上會刊登該聲明的完整版本。

報道引據《CNN》，這些前共和黨官員曾在特朗普、小布什、老布什和里根政府任職過，包含曾任美國國家安全局和中央情報局局長的邁克爾．海登、美國首任國家情報總監約翰．內格羅蓬特、曾執掌過美國聯邦調查局和中央情報局的威廉．韋伯斯特等。除此之外，此73人也包含亞利桑那州眾議員吉姆．柯爾貝、愛荷華州眾議員吉姆．里奇、康涅狄格州眾議員克里斯．謝斯。