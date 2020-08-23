特朗普欲禁微信 美华人组团打官司

美国当地时间8月21日，一个美国微信使用者组织“美国微信使用者联盟”将正式向加州北区的地区联邦法庭递交诉状，起诉美国总统特朗普签署的针对微信的行政令，侵犯宪法权力。起诉方主理律师迈克尔‧比恩表示，特朗普的禁令将使得美国微信用户失去生活中的重要的一部分，强调美国使用者依靠微信沟通交流、组织社群、经营生意、发起政治参与，活动。

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据中国时报今天报道称，美国微信使用者组织发起，起诉特朗普封杀行政令。

据自由亚洲报道称，特朗普总统在8月6日颁布总统令，全面封杀华人普遍使用的网络社交工具微信以后，美国5名华人律师于8月8日联合发起成立旨在推翻该总统令的非盈利组织美国微信用户联合会，代表在美国境内的微信用户在联邦法院发起诉讼，挑战微信禁令。

据起诉方主理律师比恩更指出，这个重要的沟通工具主要被一个历史上曾被法律和实践歧视的少数族裔使用，强调这一禁令是违宪的。而在美国的宪法第一修正案中，禁止政府制定任何法律限制言论自由、媒体自由以及组织和集会自由。比恩补充说，最高法院知道社交媒体应用软件和功能就相当于社会公共空间。它是一个可以讲话、演讲、学习、分析知识和资讯的广场。

中国时报引述央视新闻，回顾8月初特朗普签署两项行政令，分别针对中国字节跳动的海外影音平台TikTok以及腾讯公司的社交通信软件微信设限。该禁令将在9月20日生效。