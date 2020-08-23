香港推普筛 港人仍怕样本DND送中

香港9月将展开COVID-19的全民免费自愿检测计画，负责计画的港府高官聂德权今天指出，港府在各区寻找逾百个检测场地，现有超过3千名医护人员愿协助；并强调样本不会被送往外地。中国官媒人民日报今天也刊发评论，呼吁港人积极参与检测，并指谁再借机“污蔑、抹黑”中国大陆支援、社区普筛，就是站在所有港人的对立面，背叛香港市民的福祉。

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据中央社今天报道，港府称：逾3千名医护助普筛，样本绝不会“送中”。

该报道综合香港电台和商业电台消息，身兼香港政府公务员事务局长的聂德权今天在无线电视节目受访时指出，港府已在全港寻找到超过100个地点作为2019冠状病毒疾病（COVID-19）的社区检测中心，检测时间为上午8时至晚间8时，中间有1小时的清洁消毒时间。他表示，会优先考虑以大型室内场地作为检测中心，而相关部门也会视察各场所的空气流通状况，以及是否有足够空间以保持社交距离。另外，场内的登记和采样空间也会分开，民众和检测人员也将从不同通道进出。

聂德权指出，目前有超过3000名医护人员有意协助检测工作，港府也将邀请现任或退休公务员协助检测的行政工作。

该报道称，对于社会上有舆论担心检测样本是否会被送往中国大陆，聂德权强调，检测过程完全保障民众隐私，样本一定会在香港境内，所有检测资料会在计划完成后的一个月内销毁。