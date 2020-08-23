Covid-19 : 特朗普急疫苗 民主党担忧

美国总统特朗普指责其政府成员故意拖延Covid-19疫苗生产，还重新提到针对他的阴谋论。民主党方面随即表示感到担忧。

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据本台RFI法广记者Thomas.H周日（2020年8月23日）发自华盛顿报道，特朗普在周六早上发布的一系列推特中，针对美国FDA食品药品管理当局，他提到了极右派的一种阴谋论 < Deep State >，认为美国食品药品管理当局造成制药企业难以接触民众测试他们的疫苗和疗法，这是想要把疫苗拖延到11月3日-美国2020年总统大选投票日之后。特朗普表示，必须聚焦速度，拯救生命。

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在美国首都召开的一次特别会议上，国会众议院议长佩洛西夫人重申，不要去理会总统特朗普的所言和所述。不过，她表示这次感到有些害怕。美国食品药品管理当局肩负认证药品的安全性和有效性，而不是依照白宫有关速度的指令声明。佩洛西夫人指出，特朗普总统的这一声明很危险，超过了限度，令人感到震惊。

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据本台法文报道，美国总统特朗普重提阴谋论，恰逢其一名前顾问于本周四因挪用基金遭拘捕。特朗普总统还批评美国食品药品管理当局拒绝使用氯喹，他在推特中表示，许多医生和研究报告予以推荐。

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