Covid-19 : 特朗普急疫苗 民主黨擔憂

美國總統特朗普指責其政府成員故意拖延Covid-19疫苗生產，還重新提到針對他的陰謀論。民主黨方面隨即表示感到擔憂。

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據本台RFI法廣記者Thomas.H周日（2020年8月23日）發自華盛頓報道，特朗普在周六早上發布的一系列推特中，針對美國FDA食品藥品管理當局，他提到了極右派的一種陰謀論 < Deep State >，認為美國食品藥品管理當局造成製藥企業難以接觸民眾測試他們的疫苗和療法，這是想要把疫苗拖延到11月3日-美國2020年總統大選投票日之後。特朗普表示，必須聚焦速度，拯救生命。

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在美國首都召開的一次特別會議上，國會眾議院議長佩洛西夫人重申，不要去理會總統特朗普的所言和所述。不過，她表示這次感到有些害怕。美國食品藥品管理當局肩負認證藥品的安全性和有效性，而不是依照白宮有關速度的指令聲明。佩洛西夫人指出，特朗普總統的這一聲明很危險，超過了限度，令人感到震驚。

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據本台法文報道，美國總統特朗普重提陰謀論，恰逢其一名前顧問於本周四因挪用基金遭拘捕。特朗普總統還批評美國食品藥品管理當局拒絕使用氯喹，他在推特中表示，許多醫生和研究報告予以推薦。

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