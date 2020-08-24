扎克伯格曾向特朗普警告中国科技公司崛起威胁

《华尔街日报》8月23日引述消息人士的话报导指，脸书CEO扎克伯格（Mark Zuckerberg）在去年10月与美国总统特朗普于白宫举行的一次私人晚宴中曾当面向后者警告，中国科技公司对美国企业构成直接的危险。他劝特朗普应关注中国互联网公司，认为这比“约束”脸书更为重要。

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报导称，扎克伯格在去年9月与一批华盛顿的政治人物进行了会面。他们中包括来自阿肯色州的共和党籍联邦参议员科顿（Tom Cotton），以及被特朗普信任的人士等。一个月后，科顿（Tom Cotton）和参议院少数党领袖舒默（Chuck Schumer）发表了一封联名信，呼吁美国情报官员对抖音国际版TikTok进行调查。舒默据称也在之前为此与扎克伯格会面过。

扎克伯格另在10月的一次白宫晚宴上警告在场的特朗普及美国官员和议员，中国科技公司对美国的价值观和技术主导地位构成了风险。期间，扎克伯格还特意点名TikTok，强调脸书支持言论自由，而中国公司字节跳动旗下的短视频应用TikTok并不支持这一承诺。

不久后，美国政府就启动了相关的国家安全审查。本月，特朗普签署了一项行政命令，以国家安全担忧为由禁止了TikTok。TikTok上周末证实，已对这项禁令提出上诉。报导指，TikTok是脸书业务的主要竞争对手。例如，TikTok与脸书旗下的Instagram就构成了直接竞争。分析人士称，鉴于TikTok的用户规模，企业可能更愿意在TikTok上打广告，而不是在Instagram或脸书上。

对此，脸书的一位发言人向媒体表示，“马克（扎克伯格）从未主张禁止TikTok。他曾多次公开表示，美国科技公司最大的竞争对手是中国公司。这些公司所持有的价值并不与诸如言论自由等民主理念一致。有关认为长期存在的国家安全担忧（由两党政策制定者提出），仅仅是因为马克的声明而形成，这是荒谬的。”

脸书发言人斯通（ Andy Stone ）告诉《华尔街日报》称，“我们对中国的态度一直明确：我们必须参与竞争。”他说，“当中国公司和影响力正在上升时，一个基于他们与我们对立的价值观的全球互联网（出现的）风险也在增加”。

同样就这一报导内容，白宫贸易顾问纳瓦罗（Peter Navarro）周一在接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）专访时坚称，扎克伯格与华府对TikTok作出的决定“毫无影响”，并否认这一报道具有任何的可信度。去年10月，扎克伯格在乔治城大学发表演讲时强调，“直到不久之前，中国以外的几乎每一个国家的互联网都受到拥有强烈言论自由价值观念的美国平台的界定”，“现在无法保证这些价值观念将会胜出”。

演讲中，扎克伯格亦表示，中国政府对网络公司的审查要求，是脸书至今未能进入当地市场的重要阻碍。有一句话直指正在崛起的这个脸书竞争对手：他告诉与会的乔治城大学的学生，TikTok并不认同脸书对言论自由的承诺，而且TikTok对美国价值观和技术主导地位构成风险。