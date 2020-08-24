特朗普竞选团队公布连任施政纲领 中国获单列主题

在美国共和党全国代表大会的前一天，特朗普总统连任竞选团队在8月23日公布了其第二任期的施政纲领，主题为“为你而战”。这些施政重点共分为10个主题，尽管有“美国优先外交政策”这一外交主题，但文件还是把中国单独列出。

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特朗普连任竞选团队宣布的特朗普总统第二任期施政纲领中列出了在经济、教育、外交政策与国防等十大领域的施政重点，包括在未来10个月当中创造1000万个工作机会，在2021年带领国家脱离新冠病毒疫情、并恢复正常，以及维持和扩大美国无以伦比的军事力量等共50大目标。

有关中国的主题排在十大重点施政领域的第三位，该主题是“终止我们对中国的依赖”，列出了5点具体内容：1、从中国带回100万个制造业工作岗位2、为从中国带回工作岗位的公司提供税收减免3、对将制造业务带回美国的基础产业（制药和机器人行业）实行100%的费用减免4、业务外包给中国的公司没有联邦合同5、要中国为让新冠病毒向世界扩散负完全责任。

此外，就业政策方面，特朗普连任团队提出在10个月内创造1000万个新的工作岗位、创立100万间新的小企业、以减税方式鼓励企业将就业职位留在美国本土、推行保护美国就业职位的“公平贸易协议”等。应对新冠肺炎疫情方面，特朗普提出将在今年年底前研发出疫苗、让美国人在2021年恢复正常生活、为全国医护人员提供关键药物及医疗设备、补充库存去应付将来的大流行。

另在移民政策上，特朗普团队表示将禁止非法移民享用由美国人纳税款支持的福利、医疗保险和免费大学教育、禁止美国公司以廉价外国劳动力取代本国劳动力、要求新移民能够在经济上自给自足等。纲领中，特朗普团体还强调“美国优先”的外交政策，称将停止永无止境的战争并把军队撤回美国、要求美国盟友缴纳应付款项、保持并扩张美国军力、在全球范围内消灭威胁伤害美国人的恐怖主义者、建立强大的网络安全防御系统及导弹防御系统。

据悉，美国共和党全国代表大会定于当地时间8月24日至27日一连四晚，在首都华盛顿和北卡州夏洛特市以现场和远程视频混合方式举行。最新消息显示，特朗普已于24日正式接受了2020年总统大选，共和党候选人提名。