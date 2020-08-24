紮克伯格據報曾向特朗普警告中國科技公司崛起威脅

《華爾街日報》8月23日引述消息人士的話報導指，臉書CEO紮克伯格（Mark Zuckerberg）在去年10月與美國總統特朗普於白宮舉行的一次私人晚宴中曾當面向後者警告，中國科技公司對美國企業構成直接的危險。他勸特朗普應關注中國互聯網公司，認為這比“約束”臉書更為重要。

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報導稱，紮克伯格在去年9月與一批華盛頓的政治人物進行了會面。他們中包括來自阿肯色州的共和黨籍聯邦參議員科頓（Tom Cotton），以及被特朗普信任的人士等。一個月後，科頓和參議院少數黨領袖，民主黨人舒默（Chuck Schumer）發表了一封聯名信，呼籲美國情報官員對抖音國際版TikTok進行調查。舒默據稱也在之前為此與紮克伯格會面過。

紮克伯格另在10月的一次白宮晚宴上警告在場的特朗普及美國官員和議員，中國科技公司對美國的價值觀和技術主導地位構成了風險。期間，紮克伯格還特意點名TikTok，強調臉書支持言論自由，而中國公司字節跳動旗下的短視頻應用TikTok並不支持這一承諾。

不久後，美國政府就啟動了相關的國家安全審查。本月，特朗普簽署了一項行政命令，以國家安全擔憂為由禁止了TikTok。TikTok上周末證實，已對這項禁令提出上訴。報導指，TikTok是臉書業務的主要競爭對手。例如，TikTok與臉書旗下的Instagram就構成了直接競爭。分析人士稱，鑒於TikTok的用戶規模，企業可能更願意在TikTok上打廣告，而不是在Instagram或臉書上。

對此，臉書的一位發言人向媒體表示，“馬克（紮克伯格）從未主張禁止TikTok。他曾多次公開表示，美國科技公司最大的競爭對手是中國公司。這些公司所持有的價值並不與諸如言論自由等民主理念一致。有關認為長期存在的國家安全擔憂（由兩黨政策制定者提出），僅僅是因為馬克的聲明而形成，這是荒謬的。”

臉書發言人斯通（ Andy Stone ）告訴《華爾街日報》稱，“我們對中國的態度一直明確：我們必須參與競爭。”他說，“當中國公司和影響力正在上升時，一個基於他們與我們對立的價值觀的全球互聯網（出現的）風險也在增加”。

同樣就這一報導內容，白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）周一在接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）專訪時堅稱，紮克伯格與華府對TikTok作出的決定“毫無影響”，並否認這一報道具有任何的可信度。去年10月，紮克伯格在喬治城大學發表演講時強調，“直到不久之前，中國以外的幾乎每一個國家的互聯網都受到擁有強烈言論自由價值觀念的美國平台的界定”，“現在無法保證這些價值觀念將會勝出”。

演講中，紮克伯格亦表示，中國政府對網絡公司的審查要求，是臉書至今未能進入當地市場的重要阻礙。有一句話直指正在崛起的這個臉書競爭對手：他告訴與會的喬治城大學的學生，TikTok並不認同臉書對言論自由的承諾，而且TikTok對美國價值觀和技術主導地位構成風險。