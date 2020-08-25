美国防部长撰文：五角大楼已为中国做好了准备

美国国防部长埃斯珀（Mark Esper）8月24日在《华尔街日报》发表了题为“五角大楼已经为中国做好了准备”的文章，讨论了中国人民解放军为北京的威权主义目标服务的威胁，并提出三大措施，旨在联合盟国与伙伴国家，共同抵制北京的霸凌行为，支持所有国家的主权，捍卫自由和开放的国际体系。

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埃斯珀在文章中提到，今年8月1日中国共产党庆祝“建军”成立93周年之际，中共中央总书记习近平再次呼吁，将解放军转变为世界一流的军队，并能够在海外进一步推进党的议程。“他的讲话清楚地提醒我们，我们进入了一个自由和开放的国际秩序与北京威权体制之间全球竞争的新时代。”埃斯珀说。

埃斯珀续指，解放军不像美国军队那样是为国家服务，更不为宪法服务，而是为中共服务。他认为，一个强大的军队会帮助中共实现其一边倒的国际体系野心，“那是一个不利于美国和盟友利益的经济和外交政策的国际体系”。他说，鉴于以上所说，当解放军（对其它国家）提出要进入、培训、技术等要求时，所有希望自由开放的秩序能带来繁荣安全的国家，都要三思而后行。

埃斯珀提出，世界必须对中共军队的现代化进行研究，并做好应对准备——就像美国和西方在20世纪研究和应对苏联武装力量一样。埃斯珀称，中共强调对军队进行思想灌输、现代化和加强控制，显示出中方领导人将军队视为实现其目标的核心。他表示，这些目标中最重要的是重塑国际秩序，破坏全球公认的规则，同时使威权主义正常化，帮北京强迫其它国家创造条件，破坏他们的主权。

埃斯珀强调，中方的这些行动促使美国国防部做出全面回应，加快实施《国防战略报告》。他继而提出三大举措: 首先，要与中国进行长期竞争，美国需要拥有能够在海、陆、空、太空和网络空间所有领域竞争、威慑和取胜的武装力量；其次，扩大和加强盟友及合作伙伴网络；第三，美国需要继续加强其合作伙伴的能力。

埃斯珀强调，与共产主义中国不同，美国支持一个自由开放的全球体系，在这个体系中，所有国家都可以根据共同的价值观和长期存在的规则和规范实现繁荣。文章最后，他敦促所有国家审核并考虑削减与解放军的联系，埃斯珀呼吁重视自由、人权和法治的国家团结起来，对抗解放军在中共破坏各国主权的侵略企图中扮演的胁迫角色。