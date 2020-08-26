抢在特朗普前 拜登竞选团队将维吾尔人遭遇定义为“种族灭绝”

2020年美国总统大选民主党候选人拜登的竞选团队周二发表声明，以“种族灭绝“字眼来定义中国政府在新疆对维吾尔人等穆斯林少数民族进行的打压。稍早前，政治新闻网站Politico援引2名特朗普政府官员的话报导称，美国当局正在考虑将北京对穆斯林少数民族的残酷镇压定义为“种族灭绝”。

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据美国新闻网站 Axios报导，拜登竞选团队发言人贝兹（Andrew Bates）通过声明表示，“维吾尔人和其他少数民族在中国的威权政府下受到的无法描述的压迫是种族灭绝。乔·拜登以最强烈的态度表示反对。如果特朗普政府确实选择像乔·拜登一样实事求是，则紧迫的问题是唐纳德·特朗普将采取什么行动。他还必须为宽恕维吾尔人遭受的这种恐怖待遇而道歉。”

另据 Politico报道称，两名特朗普政府官员透露，美国当局正在考虑使用“种族灭绝”的字眼来描述中国政府对维吾尔等穆斯林少数民族的残酷镇压。据不愿透露姓名的美方官员透露说，当局内部对此的讨论仍处于初期阶段，涉及来自国务院、国家安全委员会和国土安全部的官员。

消息人士称，如果没有足够的共识来使用“种族灭绝”一词，美国政府可能会指责中国领导人犯下其他暴行，例如“危害人类罪”或“种族清洗”。美国国家安全顾问奥布莱恩去年曾控诉中国政府在新疆开设“集中营”，拘押当地的维吾尔人。北京当局则否认相关指控，并称其为“再教育营”。