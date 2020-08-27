商鹏飞：当面告诉王毅中国的胁迫外交对加拿大无效

加拿大外交部长商鹏飞（Francois-Philippe Champagne）近日透露称，他在周二于意大利首都罗马与中国外交部长王毅会面时，当面告诉后者中方为争取加方释放华为首席财务官孟晚舟引渡案所采取的“胁迫外交”将是行不通的。

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中加两国外长于25日在罗马的一家酒店进行了大约90分钟的会谈。商鹏飞在与王毅的会面结束后的一次电话会议上表示，“ 我非常清楚（地告诉他）强制性外交不会取得期望的结果。”他续称，“我告诉王毅，任意拘留永远不利于国家之间的关系，但现在（肯定）是不利的。”

中加两国关系自2018年12月当在温哥华转机的孟晚舟，于美国政府的司法合作要求下被加方逮捕而开始对峙。孟晚舟被美方指控涉嫌银行欺诈和违反华盛顿对伊朗的制裁被起诉，其至今仍在加拿大法院系统为其引渡案作司法斗争。

就在孟晚舟宣布被捕后，中国当局随后抓捕了两名加拿大人，即前外交官康明凯（Michael Kovrig）和商人斯帕弗（Michael Spavor）。他们二人被中方以涉嫌危害中国国家安全名义逮捕并拘押至今。自中国今年1月爆发新冠疫情以来，加方曾多次表示对二人的领事探视遭到中断。

商鹏飞称，王毅 “很清楚国际社会正在处理这一问题。”他强调， “这不只是两个加拿大人被任意拘留。” “他们是自由民主制下的两个公民，世界上每个自由民主国家都应关注（中国）使用的胁迫外交，”商鹏飞说。

据了解，在他们二人会谈中，商鹏飞向王毅表达了加方对北京处理香港问题做法的反对立场，并要求中方释放康明凯和斯帕弗。王毅也再次向加拿大提出释放孟晚舟的要求。王毅称，“解铃还须系铃人，加方对此要有正确认识。希加方拿出独立自主国家的姿态，尽快作出决断，消除当前影响中加关系发展的主要障碍。”

针对两人的会谈内容，商鹏飞指，“在这一个半小时中，我们有机会谈到了很多话题，我对中方听到了我们的观点持谨慎乐观的态度，我期待相关领事事务方面出现改善。”