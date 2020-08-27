埃斯珀：美国在太平洋绝不会让出一寸土地，中国应遵守国际秩序

美国国防部长埃斯珀8月26日在夏威夷丹尼尔·井上亚太安全问题研究中心发表讲话时表示，美国有责任主导太平洋事务，不会向其他那些认为自己拥有更好政治制度的国家“让出一寸土地”。他提出，美国希望和中国合作，让中国尊重基于规则的国际秩序，尽管中国一再失信，追求“咄咄逼人的”军事现代化。

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埃斯珀当天出席演讲的这一场所，是以美国亚裔官阶最高的已故政治家丹尼尔·井上命名的亚太安全问题研究中心。他被邀请在该中心成立25周年之际发表纪念演讲。埃斯珀在讲话中主要以“应对中国有害战略需采取的措施”为主旨。他表示，中国正在威胁印太地区的繁荣基础，并呼吁志同道合的国家必须团结起来。他提到，美国的盟友和合作伙伴在这个大国竞争的新时代下至关重要。他续指，美国意识到了这种危险，并正在向全球各国伸出援手，以对抗中国的行动。

埃斯珀称，美国的盟友和合作伙伴网络“仍然保持着我们相对于近邻对手，即中国的持久性不对称优势，后者试图破坏和颠覆基于规则的秩序，以增进自己的利益，而这往往是以牺牲他人为代价的”。美方认为，大国竞争是全球面临的首要威胁，特朗普政府已将其作为2018年颁布的《美国国防战略》基础。对此，他说，“推动我们执行（战略）的目标之一是使国防部专注于中国。”

据悉，美国国防部为此已采取了多项措施，包括建立了一个新的对华政策办公室。现在有一个中国战略管理办公室，被指是用来整合国防部威慑中国的努力。此外，美国国防大学还已改变了其课程规划，其中50％的课程现在都涉及到中国问题。埃斯珀还下令，国防部各部门将中国视为其所有下属学校、计划和培训中的“节奏威胁”。他说，“这些努力对于我们军方的未来领导人为应对明天的挑战作好准备至关重要。”

埃斯珀强调，“中国共产党而不是中国人民在统治中国，北京领导人一再未兑现诺言，中方也不遵守国际法律、规则或规范。 尽管其仍继续从（现有的）国际体系和自由市场中获得好处。”他续称，中共亦未就香港自治和南中国海非军事化的问题上尊重承诺。埃斯珀说，“北京的自私行为……不仅限于印太地区。” 他说，“越来越多的我们志同道合的全球伙伴正在经历中共系统性违反规则的行为，债务支持的经济胁迫以及其他有害活动，而这些活动旨在破坏使包括中国在内的各国受益的自由开放秩序。 ''

埃斯珀称，“中国人民解放军为了推进中共的目标而继续执行一个具有进攻性的现代化的计划--在本世纪中期打造一支世界级的军事力量”，他说，“这无疑会使解放军在南中国海和东中国海以及其它任何被中国政府视为攸关其利益的地方采取挑衅性的行为。”他续称，“解放军不为人民服务或向宪法宣誓，而是共产党的军事部门。 它与企图破坏包括吉布提、斯里兰卡、拉丁美洲和非洲在内的全球规则和规范的尝试为同盟。”

埃斯珀说，“显然，中国试图破坏自由开放秩序本身，这对每个支持并从中受益的国家都产生了影响。”虽然美国的目的是遏制北京，但是，他表示，美国也“希望继续与中华人民共和国合作，使他们回到一条更加符合建立在规则基础之上的国际秩序的轨道上。”埃斯珀认为印太地区是与中国进行力量竞赛的中心地带，而中国和俄罗斯目前都具有全球影响力，美国必须能够同时在全球范围内应对这两个国家。

埃斯珀提出，“美国有责任发挥主导作用。长期以来，我们都是一个太平洋国家、一个印太国家。”他说，“我们不会向任何国家让出这个地区，连一寸土地也不会，不管这个国家认为自己的政府模式、自己的人权观、主权观、新闻自由观、宗教自由观、集会自由观等所有的观念都比我们中许多国家是如何好。”

在谈及印太地区的盟友和合作伙伴问题时，埃斯珀说，“美国正在与包括澳大利亚和新加坡在内的历史悠久的盟国以及南亚、东南亚和大洋洲的其他国家合作。”他说，“双边联盟是好的，但多边的努力会更好”。 他称，“随着我们继续执行印太战略，美国需要我们的盟国和伙伴以公平、公正的方式作出贡献。”

埃斯珀说，“我们需要他们在维护自由和开放秩序的政策中保持紧密联系，并拒绝那些可能使有害行为者受益于我们集体利益的决定。此外，我们需要他们进行必要的投资来提高他们的能力，以便我们可以共同维护我们的利益，加强我们的战备状态并捍卫我们的主权和价值。”

埃斯珀日前在写给《华尔街日报》的文章中提出，中方的行动促使美国国防部做出全面回应，加快实施《国防战略报告》。他继而提出三大举措: “首先，要与中国进行长期竞争，美国需要拥有能够在海、陆、空、太空和网络空间所有领域竞争、威慑和取胜的武装力量；其次，扩大和加强盟友及合作伙伴网络；第三，美国需要继续加强其合作伙伴的能力。”