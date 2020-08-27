美共和党全代会上 陈光诚大赞特朗普

流亡美国的中国维权律师陈光诚周三赞扬美国总统特朗普总统的对华政策，称特朗普表现出了与中国共产党对抗的“勇气”。陈光诚是在周三晚间参加美国共和党全代会时，发表的上述讲话

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据纽约时报的报道；陈光诚说在中国，“表达不被中共认可的信仰或想法——宗教、民主、人权——可能会被关进监狱”。他称“这个国家生活在大规模监视和审查之下。”

他还表示：“美国必须利用其自由、民主和法治的价值观，召集其他民主国家组成联盟，阻止中国共产党的侵略”。他说:“特朗普总统在这一点上已经起到了带头作用，我们需要其他国家加入他，一起进行这场斗争。”

陈光诚因揭露中国官方因计划生育强制育龄妇女堕胎的做法；受到官方迫害，并被软禁在家中。2012年4月，在友人的帮助下；他逃往北京的美国驻华大使馆寻求庇护。当时的美国国务卿希拉里·克林顿介入，华盛顿与北京斡旋后达成协议，陈光诚和家人得以赴美；后获得纽约大学法学院提供的奖学金。

报道称但没过多久，陈光诚就指责纽约大学屈服于中国政府压力，并在提前终止奖学金后，于2013年加入保守派智库威瑟斯庞研究所(Witherspoon Institute)，担任研究员。

另据中央社报道；陈光诚的这次讲话很简短，只有三分钟；且是用英语表达。