东地中海-希腊与土耳其仍无法对话

在地中海东部水域，希腊与土耳其之间的关系依然极其紧张。双方本周都在海上举行了有针对性的军事演习，问题的中心是这一地区蕴藏的天然气资源。如果安卡拉与雅典无法进行对话，当前局势有恶化成冲突的风险。

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据本台RFI法广记者Joël.B周四（2020年8月27日）发自雅典的报道，希腊与土耳其近日的挑战之一是要实现对话，避免恶化到公开冲突。德国外长周二分别访问了两国首都安卡拉和雅典，但目前还没有能否促成这一对话。周三晚间，美国总统和希腊总理通了电话，也是为了推动对话。

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雅典现在表示，已准备缓和军事紧张，以开启对话，条件是土耳其立刻停止被雅典所定性的挑衅，尤其是在希腊海域里开展的天然气勘探活动。而被希腊与埃及在本周批准双边海域协议所恼怒的土耳其，拒绝一切预设了前提条件的外交对话。双方似乎还没有做好坦诚对话的准备。

当前问题的根源是，地中海东部水域蕴藏了天然气资源。

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土耳其目前无法分享。所以，新的紧张很快就转入围绕两国的边境问题。安卡拉似乎想要损害希腊的利益，重新绘制边境版图。这种选项引发雅典的激烈反应。希腊的自我定位是，保障欧洲东部边境。

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