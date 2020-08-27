東地中海-希臘與土耳其仍無法對話

在地中海東部水域，希臘與土耳其之間的關係依然極其緊張。雙方本周都在海上舉行了有針對性的軍事演習，問題的中心是這一地區蘊藏的天然氣資源。如果安卡拉與雅典無法進行對話，當前局勢有惡化成衝突的風險。

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據本台RFI法廣記者Joël.B周四（2020年8月27日）發自雅典的報道，希臘與土耳其近日的挑戰之一是要實現對話，避免惡化到公開衝突。德國外長周二分別訪問了兩國首都安卡拉和雅典，但目前還沒有能否促成這一對話。周三晚間，美國總統和希臘總理通了電話，也是為了推動對話。

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雅典現在表示，已準備緩和軍事緊張，以開啟對話，條件是土耳其立刻停止被雅典所定性的挑釁，尤其是在希臘海域里開展的天然氣勘探活動。而被希臘與埃及在本周批准雙邊海域協議所惱怒的土耳其，拒絕一切預設了前提條件的外交對話。雙方似乎還沒有做好坦誠對話的準備。

當前問題的根源是，地中海東部水域蘊藏了天然氣資源。

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土耳其目前無法分享。所以，新的緊張很快就轉入圍繞兩國的邊境問題。安卡拉似乎想要損害希臘的利益，重新繪製邊境版圖。這種選項引發雅典的激烈反應。希臘的自我定位是，保障歐洲東部邊境。

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