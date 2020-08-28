日本首相传辞职定局 东京股市大震荡

日本执政时间最长的首相安倍晋三由于身体健康恶化，即将辞职。权威消息人士透露此消息，而这一消息引发东京股市下跌，日圆上涨。

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据路透社刚刚报道称，一名接近日本执政党的消息人士周五表示，日本执政时间最长的首相安倍晋三由于身体健康恶化，即将辞职。这名接近安倍所属自民党的一名高官的消息人士表示，“辞职已经基本确定。”

安倍身患溃疡性结肠炎多年，最近他一周内两次到医院就诊，引发了关于他是否能履行完自民党领袖以及首相任期的疑虑。他的任期到2021年9月结束。

该消息说，安倍将于日本时间下午5点(0800 GMT)召开记者会。

随着安倍辞职消息的扩散，日本指标股指日经指数下跌2.12%至22,717.02点，东证股价指数下跌1.00%至1,599.70点。

路透社说，安倍辞职将引发自民党内对领导权的角逐，胜出者必须获得国会的正式选举。

安倍2012年12月罕见地二度当选为日本首相，他承诺用包括超宽松货币政策、财政支出和改革的“安倍经济学”来激活经济增长。他还承诺要加强日本国防，并计划修宪。

周一，安倍打破了50年前由前首相佐藤荣作创下的日本首相最长连任纪录。

安倍因为他应对新冠疫情的方式和党内丑闻而受到批评，最近他的支持率降至他在位近八年以来的最低位之一。

安倍晋三辞职消息致使日本金融市场周五下午动荡不安。