日本首相傳辭職定局 東京股市大震蕩

日本執政時間最長的首相安倍晉三由於身體健康惡化，即將辭職。權威消息人士透露此消息，而這一消息引發東京股市下跌，日圓上漲。

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據路透社剛剛報道稱，一名接近日本執政黨的消息人士周五表示，日本執政時間最長的首相安倍晉三由於身體健康惡化，即將辭職。這名接近安倍所屬自民黨的一名高官的消息人士表示，“辭職已經基本確定。”

安倍身患潰瘍性結腸炎多年，最近他一周內兩次到醫院就診，引發了關於他是否能履行完自民黨領袖以及首相任期的疑慮。他的任期到2021年9月結束。

該消息說，安倍將於日本時間下午5點(0800 GMT)召開記者會。

隨着安倍辭職消息的擴散，日本指標股指日經指數下跌2.12%至22,717.02點，東證股價指數下跌1.00%至1,599.70點。

路透社說，安倍辭職將引發自民黨內對領導權的角逐，勝出者必須獲得國會的正式選舉。

安倍2012年12月罕見地二度當選為日本首相，他承諾用包括超寬鬆貨幣政策、財政支出和改革的“安倍經濟學”來激活經濟增長。他還承諾要加強日本國防，並計畫修憲。

周一，安倍打破了50年前由前首相佐藤榮作創下的日本首相最長連任紀錄。

安倍因為他應對新冠疫情的方式和黨內醜聞而受到批評，最近他的支持率降至他在位近八年以來的最低位之一。

安倍晉三辭職消息致使日本金融市場周五下午動蕩不安。