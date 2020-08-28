特朗普：若连任对出走海外创造就业公司征关税 终结对中国的依赖

路透社华盛顿消息称，美国总统特朗普周四表示，若他再次当选，他的政府将对任何离开美国去海外创造就业岗位的公司课征关税。同时他也表示，将终结美国对中国的依赖。

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特朗普在共和党代表大会接受总统候选人提名演说中说，如果他再次当选，他的政府将对任何离开美国去海外创造就业的公司课征关税。特朗普此前一直努力为第二任期阐明一套政见，他承诺减税，在10个月内创造1000万个就业机会，使美国成为“世界制造业超级大国”，并且“终结对中国的依赖”。

他在白宫南草坪举行的共和党全国大会闭幕式上，在1500名观众前公开抨击民主党候选人拜登。

他说：“我们将确保我们的企业和工作留在我们的国内，正如我一直在做的。拜登的政策是中国制造。我的政策是美国制造。”

特朗普强调，民主党候选人拜登“是美国工作的摧毁者”。47年来，拜登接受了蓝领工人的捐款，给了他们拥抱甚至亲吻，并告诉他们，他能够感同身受他们的痛苦，然后他飞回华盛顿，投票决定将他们的工作岗位转移到中国和许多其他遥远的地方。

他又表示，整个地球被一个又新又强大的隐形敌人所攻击。美国人民跟著勇敢的前辈一起面临这个挑战。美国已经提供能够救命的疗法，而且将在年底，甚至年底前，生产出疫苗。

他还宣称，将使美国出现第一位登陆月球的女性，成为第一个在火星上悬挂国旗的国家。