特朗普：若連任對出走海外創造就業公司征關稅 終結對中國的依賴

路透社華盛頓消息稱，美國總統特朗普周四表示，若他再次當選，他的政府將對任何離開美國去海外創造就業崗位的公司課徵關稅。同時他也表示，將終結美國對中國的依賴。

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特朗普在共和黨代表大會接受總統候選人提名演說中說，如果他再次當選，他的政府將對任何離開美國去海外創造就業的公司課徵關稅。特朗普此前一直努力為第二任期闡明一套政見，他承諾減稅，在10個月內創造1000萬個就業機會，使美國成為“世界製造業超級大國”，並且“終結對中國的依賴”。

他在白宮南草坪舉行的共和黨全國大會閉幕式上，在1500名觀眾前公開抨擊民主黨候選人拜登。

他說：“我們將確保我們的企業和工作留在我們的國內，正如我一直在做的。拜登的政策是中國製造。我的政策是美國製造。”

特朗普強調，民主黨候選人拜登“是美國工作的摧毀者”。47年來，拜登接受了藍領工人的捐款，給了他們擁抱甚至親吻，並告訴他們，他能夠感同身受他們的痛苦，然後他飛回華盛頓，投票決定將他們的工作崗位轉移到中國和許多其他遙遠的地方。

他又表示，整個地球被一個又新又強大的隱形敵人所攻擊。美國人民跟著勇敢的前輩一起面臨這個挑戰。美國已經提供能夠救命的療法，而且將在年底，甚至年底前，生產出疫苗。

他還宣稱，將使美國出現第一位登陸月球的女性，成為第一個在火星上懸掛國旗的國家。