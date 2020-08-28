被問“香港人”若獲諾貝爾和平獎 王毅稱勿干涉中國內政

中國外交部長王毅周四在到訪挪威首都奧斯陸期間出席記者會時，當被問到有挪威國會議員提名“香港人”角逐諾貝爾和平獎一事，他警告外界不要干涉中國內政。

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王毅當天與挪威外交大臣瑟雷德（ Ine Marie Eriksen Søreide ）舉行了聯合記者會。面對記者提問，如果諾貝爾和平獎在未來頒給“香港人”中方將如何回應。對此，王毅稱，“過去、現在及將來，中方都將堅決拒絕任何人士，企圖利用諾貝爾和平獎去干預中國內部事務。”他指出，中方的立場是，“不希望看到將諾貝爾和平獎變得政治化”。

此外，與王毅此前訪問的意大利和荷蘭政府不同，挪威外長並未特意告訴媒體雙方在交談中提到了香港局勢，僅表示對人權問題有所談論。據了解，中國與挪威在2008年展開自由貿易談判，但隨著挪威諾貝爾委員會在2010年將和平獎頒給中國著名異議人士劉曉波之後，兩國關係惡化，直至2017年才恢復談判。

作為過去15年來首位到訪挪威的中國外長，王毅還稱不肯定新型冠狀病毒（COVID-19）源頭是否來自中國，指大家不應“以政治眼光看待”。他提出，隨著新型肺炎疫情的影響，中國與挪威早日完成談判，將對雙方經貿合作及全球供應鏈具有重要意義。