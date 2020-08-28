被问“香港人”若获诺贝尔和平奖 王毅称勿干涉中国内政

中国外交部长王毅周四在到访挪威首都奥斯陆期间出席记者会时，当被问到有挪威国会议员提名“香港人”角逐诺贝尔和平奖一事，他警告外界不要干涉中国内政。

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王毅当天与挪威外交大臣瑟雷德（ Ine Marie Eriksen Søreide ）举行了联合记者会。面对记者提问，如果诺贝尔和平奖在未来颁给“香港人”中方将如何回应。对此，王毅称，“过去、现在及将来，中方都将坚决拒绝任何人士，企图利用诺贝尔和平奖去干预中国内部事务。”他指出，中方的立场是，“不希望看到将诺贝尔和平奖变得政治化”。

此外，与王毅此前访问的意大利和荷兰政府不同，挪威外长并未特意告诉媒体双方在交谈中提到了香港局势，仅表示对人权问题有所谈论。据了解，中国与挪威在2008年展开自由贸易谈判，但随著挪威诺贝尔委员会在2010年将和平奖颁给中国著名异议人士刘晓波之后，两国关系恶化，直至2017年才恢复谈判。

作为过去15年来首位到访挪威的中国外长，王毅还称不肯定新型冠状病毒（COVID-19）源头是否来自中国，指大家不应“以政治眼光看待”。他提出，随著新型肺炎疫情的影响，中国与挪威早日完成谈判，将对双方经贸合作及全球供应链具有重要意义。