英国前能源大臣当选自由民主党党魁

英国自由民主党刚刚选举产生的新党魁戴维爵士（Sir Edward DAVEY）表示，要重新塑造其政党，并呼吁其选民重新振作起来，在去年十二月败选后认清形势。

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据本台RFI法广记者Laura.K周五（2020年8月28日）发自伦敦的报道，现年54岁的英国下议院议员 ˎ前能源和气候变化大臣Sir Edward DAVEY周四当选英国自由民主党近五年来的第四位党魁。

英国自民党新党魁有决心要变革

决心要变革，吸引新选民的戴维爵士，想要赋予反英国脱欧的自由民主党新的活力。不过，通往成功的道路漫长而艰难。英国自民党目前在议会总数650个议席中只有11个席位。这一弱势是由于自民党曾与保守党联合执政五年（2010年至2015年）。戴维爵士曾在卡梅伦首相任内出任大臣，负责能源与气候变化事务。如今，他展现出心系自民党的毅力。

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英国自民党未来何以在政坛驰骋

坚决反对脱欧的英国自民党，现已重新获得部分亲欧人士的支持。但在去年十二月的英国立法选举中，自民党的态度是放弃脱欧，拒绝二次公投。推出这种解决办法被认为违背了民主原则，甚至连亲欧人士也如此认为。如今，英国人脱离了欧盟，很难了解中间派的自民党新党魁未来如何在英国政体上驰骋。

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