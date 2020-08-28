英國前能源大臣當選自由民主黨黨魁

英國自由民主黨剛剛選舉產生的新黨魁戴維爵士（Sir Edward DAVEY）表示，要重新塑造其政黨，並呼籲其選民重新振作起來，在去年十二月敗選後認清形勢。

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據本台RFI法廣記者Laura.K周五（2020年8月28日）發自倫敦的報道，現年54歲的英國下議院議員 ˎ前能源和氣候變化大臣Sir Edward DAVEY周四當選英國自由民主黨近五年來的第四位黨魁。

英國自民黨新黨魁有決心要變革

決心要變革，吸引新選民的戴維爵士，想要賦予反英國脫歐的自由民主黨新的活力。不過，通往成功的道路漫長而艱難。英國自民黨目前在議會總數650個議席中只有11個席位。這一弱勢是由於自民黨曾與保守黨聯合執政五年（2010年至2015年）。戴維爵士曾在卡梅倫首相任內出任大臣，負責能源與氣候變化事務。如今，他展現出心系自民黨的毅力。

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英國自民黨未來何以在政壇馳騁

堅決反對脫歐的英國自民黨，現已重新獲得部分親歐人士的支持。但在去年十二月的英國立法選舉中，自民黨的態度是放棄脫歐，拒絕二次公投。推出這種解決辦法被認為違背了民主原則，甚至連親歐人士也如此認為。如今，英國人脫離了歐盟，很難了解中間派的自民黨新黨魁未來如何在英國政體上馳騁。

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