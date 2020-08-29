拜登技高一筹 建专批特朗普宣传网站“保持美国伟大”

“保持美国伟大”（Keep America Great）是美国总统特朗普今年竞选连任的口号，但网址为keepamericagreat.com的“保持美国伟大”网站，却是特朗普的对手、民主党总统候选人拜登出钱买下的一个反推特朗普的网站。

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据自由时报今天报道，特朗普今年连选连任竞选口号喊“保持美国伟大”， 但“保持美国伟大”网站却被对手拜登买走。

美国哥伦比亚广播公司新闻（CBS News）28日说，特朗普在2016年首度参选总统时，以“让美国再度伟大”（Make America Great Again）为竞选口号；4年后争取连任，口号也升级为“保持美国伟大”。但名为“保持美国伟大”的网站，却不是特朗普竞选团队架设或特粉帮特朗普宣传拉票的网站，而是拜登团队出资、主打特朗普政见跳票的网站。该网站直言特朗普要的不是第二任，而是粉饰首任的失败，并分门别类列出特朗普跳票的政见，像是未能帮劳工加足薪，但却对富豪与企业大减税，以及残酷的移民政策导致移民骨肉分离，而且墨西哥真的没有掏钱帮美国盖边界墙。

该报道说，该网站几乎没有跟拜登有关的线索，只有在最底部才会看到“拜登／贺锦丽”竞选标志，以及一行小字写着此网站由拜登竞选团队付费。拜登27日（共和党全国党代表大会最后一天，当晚特朗普发表接受提名演说）在推特上批评特朗普政见跳票，曾誓言要当史上最伟大的总统，但却让美国陷入自20世纪30年代的经济大萧条以来最严重的经济危机，并附上“保持美国伟大”网站。