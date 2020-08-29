拜登技高一籌 建專批特朗普宣傳網站“保持美國偉大”

“保持美國偉大”（Keep America Great）是美國總統特朗普今年競選連任的口號，但網址為keepamericagreat.com的“保持美國偉大”網站，卻是特朗普的對手、民主黨總統候選人拜登出錢買下的一個反推特朗普的網站。

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據自由時報今天報道，特朗普今年連選連任競選口號喊“保持美國偉大”， 但“保持美國偉大”網站卻被對手拜登買走。

美國哥倫比亞廣播公司新聞（CBS News）28日說，特朗普在2016年首度參選總統時，以“讓美國再度偉大”（Make America Great Again）為競選口號；4年後爭取連任，口號也升級為“保持美國偉大”。但名為“保持美國偉大”的網站，卻不是特朗普競選團隊架設或特粉幫特朗普宣傳拉票的網站，而是拜登團隊出資、主打特朗普政見跳票的網站。該網站直言特朗普要的不是第二任，而是粉飾首任的失敗，並分門別類列出特朗普跳票的政見，像是未能幫勞工加足薪，但卻對富豪與企業大減稅，以及殘酷的移民政策導致移民骨肉分離，而且墨西哥真的沒有掏錢幫美國蓋邊界牆。

該報道說，該網站幾乎沒有跟拜登有關的線索，只有在最底部才會看到“拜登／賀錦麗”競選標誌，以及一行小字寫着此網站由拜登競選團隊付費。拜登27日（共和黨全國黨代表大會最後一天，當晚特朗普發表接受提名演說）在推特上批評特朗普政見跳票，曾誓言要當史上最偉大的總統，但卻讓美國陷入自20世紀30年代的經濟大蕭條以來最嚴重的經濟危機，並附上“保持美國偉大”網站。