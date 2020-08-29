日本执政党需要找到安倍的接班人

日本首相安倍晋三因健康原因周五宣布辞职。日本媒体现在提到的五位潜在接班人选中，没有任何一位可以说非他莫属。但有一点可以肯定，自二战结束后几乎一直执政的日本保守派自民党将延续安倍近八年来的政治路线。

广告 继续浏览后续

据本台RFI法广记者Frédéric.C周六（2020年8月29日）发自东京的报道，日本自民党由政治大家族主导。安倍晋三（Shinzo Abe）的外祖父（岸信介- Nobusuke Kishi）和外叔公（佐藤荣作- Eisaku Satō）都曾出任过日本首相。这些大家族统领着日本，选举自民党总裁，并就此延伸至政府首脑。在政治上，首相们都类似，都属于维护美日同盟的新保守派支持者。

相关报道 日本首相安倍晋三健康状况传闻欠安

如果说安倍晋三的潜在接班候选人中存在差异，那是指他们的个性。石破茂（Shigeru Ishiba）这名前阁僚被认为是鹰派；现防卫大臣河野太郎（Taro Kono）毕业于美国乔治城大学；菅义伟（Yoshihide Suga）是日本2006-2007年间的前首相；现副首相兼财务大臣麻生太郎（Taro Aso）；前外务大臣岸田文雄（Fumio Kishida）。

在上述五人中选出一名总裁，并将推举他为政府首相，鉴于自民党在日本国会中占多数。而安倍晋三则要其接班人予以保证，未来不会对其8年任期里的一些丑闻提出司法诉讼。本台RFI法广记者Bruno.D在东京街头的随机采访中发现，对安倍辞职表示遗憾的人不多。

其它 / 俄罗斯：反兴奋剂机构总干事被解职