日本執政黨需要找到安倍的接班人

日本首相安倍晉三因健康原因周五宣布辭職。日本媒體現在提到的五位潛在接班人選中，沒有任何一位可以說非他莫屬。但有一點可以肯定，自二戰結束後幾乎一直執政的日本保守派自民黨將延續安倍近八年來的政治路線。

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據本台RFI法廣記者Frédéric.C周六（2020年8月29日）發自東京的報道，日本自民黨由政治大家族主導。安倍晉三（Shinzo Abe）的外祖父（岸信介- Nobusuke Kishi）和外叔公（佐藤榮作- Eisaku Satō）都曾出任過日本首相。這些大家族統領着日本，選舉自民黨總裁，並就此延伸至政府首腦。在政治上，首相們都類似，都屬於維護美日同盟的新保守派支持者。

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如果說安倍晉三的潛在接班候選人中存在差異，那是指他們的個性。石破茂（Shigeru Ishiba）這名前閣僚被認為是鷹派；現防衛大臣河野太郎（Taro Kono）畢業於美國喬治城大學；菅義偉（Yoshihide Suga）是日本2006-2007年間的前首相；現副首相兼財務大臣麻生太郎（Taro Aso）；前外務大臣岸田文雄（Fumio Kishida）。

在上述五人中選出一名總裁，並將推舉他為政府首相，鑒於自民黨在日本國會中佔多數。而安倍晉三則要其接班人予以保證，未來不會對其8年任期里的一些醜聞提出司法訴訟。本台RFI法廣記者Bruno.D在東京街頭的隨機採訪中發現，對安倍辭職表示遺憾的人不多。

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