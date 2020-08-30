捷克参议长高调访台成行

捷克参议院议长维特齐今天率团访台抵达台北，代表团团员戴印有双方国旗的口罩，口罩是台湾所捐赠，捷克代表团特别戴着来访，并表达感谢。据桃园国际机场国境单位表示，访问团在机场会进行体温量测及检疫文件审查，89名团员初步未出现发烧等症状，顺利入境台湾进行参访。中国方面对捷克官方访问，多次提出反对与抗议，但捷克当局不为所动。

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据中央社今天报道说，受到立法院长游锡堃邀请，维特齐于当地时间29日下午，率团在布拉格哈维尔机场搭乘华航包机出发访台，并在台北时间30日上午约11时抵达桃园国际机场，台湾外交部长吴钊燮代表政府到机场迎接访问团。

桃园国际机场国境单位表示，捷克访问团在机场会进行体温量测及检疫文件审查，89名团员初步未出现发烧等症状，顺利入境台湾进行参访。台湾外交部表示，维特齐率团访台，考量访问团人数、在台停留天数及行程机动性，总共会进行3次采检，比美国、日本政要来台访问时更高规格，主要是因停留时间较长，要确保访问团在台期间顺利拜会各界人士，达到预期的访问效果。

据该报道，捷克参议院议长维特齐今天上午率领89人访问团来台，维特齐透过翻译表示，团员们所戴印有双方国旗的口罩，就是台湾所捐赠的，他们也特别戴着来访，并表达感谢。

在维特齐的带领下，一行人缓步走出空桥，吴钊燮随即上前迎接，双方并且以前臂碰前臂的方式取代传统握手的打招呼方式。

维特齐搭机前表示，捷克是个自由、主权独立和民主的国家，此次出访是延续前总统哈维尔和前外长丹斯特比尔建立的外交传统，也就是捍卫自由和民主，与民主国家合作，不管他人同意与否，同时也期待此行能帮助捷克振兴经济。

维特齐率团于8月30日到9月4日访台，9月5日返抵捷克，访团成员共89人，包括科研人士、参议员、企业代表和学术、文化界人士随行，因为支持台捷民主理念，而遭受北京报复的布拉格市长贺瑞普也随行来访，访问团也特别设计台捷徽章供团员佩戴，象征台湾与捷克的友好情谊。

据中央社说，按照捷克宪法，参议院议长的位阶仅次于总统，因此维特齐这次率团访问台湾，可说是捷克自1989年转型为民主国家以来，最高层级的访台代表团，象征台湾在欧洲的外交突破。维特齐等人在台期间将会见总统蔡英文、立法院长游锡堃、行政院长苏贞昌、外交部长吴钊燮、卫生福利部长陈时中等人，9月1日于立法院议场受赠国会外交荣誉一等奖章并发表演说、出席台捷经贸投资论坛等活动。

此外，维特齐将在政治大学及立法院发表演讲，表达对自由、民主及台捷经贸合作的看法。