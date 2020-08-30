捷克參議長高調訪台成行

捷克參議院議長維特齊今天率團訪台抵達台北，代表團團員戴印有雙方國旗的口罩，口罩是台灣所捐贈，捷克代表團特別戴着來訪，並表達感謝。據桃園國際機場國境單位表示，訪問團在機場會進行體溫量測及檢疫文件審查，89名團員初步未出現發燒等癥狀，順利入境台灣進行參訪。中國方面對捷克官方訪問，多次提出反對與抗議，但捷克當局不為所動。

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據中央社今天報道說，受到立法院長游錫堃邀請，維特齊於當地時間29日下午，率團在布拉格哈維爾機場搭乘華航包機出發訪台，並在台北時間30日上午約11時抵達桃園國際機場，台灣外交部長吳釗燮代表政府到機場迎接訪問團。

桃園國際機場國境單位表示，捷克訪問團在機場會進行體溫量測及檢疫文件審查，89名團員初步未出現發燒等癥狀，順利入境台灣進行參訪。台灣外交部表示，維特齊率團訪台，考量訪問團人數、在台停留天數及行程機動性，總共會進行3次采檢，比美國、日本政要來台訪問時更高規格，主要是因停留時間較長，要確保訪問團在台期間順利拜會各界人士，達到預期的訪問效果。

據該報道，捷克參議院議長維特齊今天上午率領89人訪問團來台，維特齊透過翻譯表示，團員們所戴印有雙方國旗的口罩，就是台灣所捐贈的，他們也特別戴着來訪，並表達感謝。

在維特齊的帶領下，一行人緩步走出空橋，吳釗燮隨即上前迎接，雙方並且以前臂碰前臂的方式取代傳統握手的打招呼方式。

維特齊搭機前表示，捷克是個自由、主權獨立和民主的國家，此次出訪是延續前總統哈維爾和前外長丹斯特比爾建立的外交傳統，也就是捍衛自由和民主，與民主國家合作，不管他人同意與否，同時也期待此行能幫助捷克振興經濟。

維特齊率團於8月30日到9月4日訪台，9月5日返抵捷克，訪團成員共89人，包括科研人士、參議員、企業代表和學術、文化界人士隨行，因為支持台捷民主理念，而遭受北京報復的布拉格市長賀瑞普也隨行來訪，訪問團也特別設計台捷徽章供團員佩戴，象徵台灣與捷克的友好情誼。

據中央社說，按照捷克憲法，參議院議長的位階僅次於總統，因此維特齊這次率團訪問台灣，可說是捷克自1989年轉型為民主國家以來，最高層級的訪台代表團，象徵台灣在歐洲的外交突破。維特齊等人在台期間將會見總統蔡英文、立法院長游錫堃、行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮、衛生福利部長陳時中等人，9月1日於立法院議場受贈國會外交榮譽一等獎章並發表演說、出席台捷經貿投資論壇等活動。

此外，維特齊將在政治大學及立法院發表演講，表達對自由、民主及台捷經貿合作的看法。