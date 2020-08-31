波特兰粉丝遭枪杀 特朗普怒推90文 美国选情跌宕

美国俄勒冈州波特兰警方证实，“黑人的命也是命”抗议人士和美国总统特朗普支持者爆发冲突，一人遭枪击毙命。此事件引发美国总统大选对立民众进一步对峙。美国总统特朗普愤怒连发90推文，谴责枪杀，批评拜登。拜登则谴责特朗普挑动群众斗群众。评论指特朗普或有可能因此事件民意翻盘。

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据法新社消息，波特兰不平静，特粉与抗议人士起冲突。“黑人的命也是命”抗议人士和美国总统特朗普支持者爆发冲突，一人遭枪击毙命。而46岁非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月间在明尼苏达州遭警压颈8分多钟丧生后，波特兰就成了“黑人的命也是命”示威抗议的核心地带。

当地媒体说，波特兰市中心29日还看到“数百辆”特粉组成的车队。根据波特兰警方推文说，政治集会“的车队正穿越波特兰市中心”，还说“支持者和反制方有爆发冲突。员警已经介入，部分案例还动手逮捕相关人员”。警方表示，市中心的这起枪击事件发生在当地29日晚间8时45分左右，并说已经着手展开调查。

据世界日报昨夜报道称，美国俄勒冈州波特兰市一名男子29日在示威冲突中遭到枪击身亡，美国民主党总统候选人拜登谴责波特兰发生的暴力冲突，指控美国总统特朗普“煽动我们社会中仇恨和分裂的火焰”且“鲁莽的鼓励暴力”。此前，拉皮条当地时间30日上午连发近90则推文和转推文争取连任并拥护自己的支持者。

特朗普30日谴责“黑人的命也是命”示威人士是“煽动者和暴徒”，他呼吁联邦政府镇压华府和波特兰等城市。特朗普于上午不到6时便开始发布近90则推文和转发，宣传自己连任的机会；针对持续的抗议活动攻击民主党的州和地方官员，并替自己波特兰支持者的激进行为辩护。这些特朗普支持者29日晚间开着皮卡车在街道上向人们发射漆弹和胡椒喷雾。

特朗普回应一则纽约时报记者贝克（Mike Baker）的影片贴文表示，“经过95天的观看和无能的市长承认他不知道自己在做什么后，波特兰发生的巨大反弹是可以预期的”。特朗普还说，“波特兰民众再也无法忍受没有安全，波特兰市长是蠢蛋，马上召唤国民警卫队进入！”特朗普随后又回应了一则影片说，“伟大的爱国者！”。这部影片显示数百辆车子组成的车队，上头插著支持特朗普的旗帜。

据该报道，特朗普于昨天上午8时左右暂停他早上一系列的推文说，“法律与秩序！！！”

据上报今天报道，美国俄勒冈州波特兰反种族歧视的抗议活动已持续3个月，期间暴动不断，29日再传出冲突事件，有1人遭枪杀身亡。支持美国总统特朗普的车队与“黑人的命也是命”（Black Lives Matter，BLM）支持者在街头发生争执，特朗普支持者持漆弹枪、胡椒喷雾射击反对者，反对者也扔掷东西予以回击。

该报道引述《美联社》摄影记者表示，他在现场听到三声枪响，随后一名男子倒落地上。据流出的影片显示，中枪男子戴有“爱国祈祷者”（Patriot Prayer）组织帽子，该组织成立于2016年，是总部设在波特兰的极右派、白人主义至上的组织，多次举行特朗普的声援活动。

波特兰警方表示，该枪击事件发生于当地时间29日晚间8点46分，中枪男子已确认死亡。特朗普在闻讯后表示：“惠勒（Ted Wheeler），作为一个激进左胶、一事无成的民主党市长，坐视他的城市发生无法无天的死亡与破坏，这是一场错误！”

据该报道，中枪身亡的男子毕晓普（Jay Bishop）的友人也在推特上缅怀他，称他是一个优秀的美国人，热爱他的国家，而且是拥护美国警方游行“Backed the Blue”的支持者。该贴文也被特朗普转发。特朗普表示，“动作慢吞吞的拜登（美国民主党总统参选人），何时才要批评这些无政府主义者、暴徒和煽动人士？何时才要派美国国民兵（National Guard）进驻？”，更顺势拉抬自己的选情，称拜登民调“暴跌”（PLUNGING）。